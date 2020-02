AEW Revolution Résultats en direct et notes de match 29/2/20

AEW Revolution démarre à Chicago! La région générale de Chicago a semblé être un grand partisan des premières tentatives d’AEW. Cela ne devrait pas être différent!

Le Champion tient-il contre un adversaire plutôt imprévisible? Le Pendu peut-il rester assez sobre pour se rappeler qui est de son côté; ou y aura-t-il une torsion?

Profitez de discuter de l’émission pendant que nous traversons l’événement ensemble!

Révolution:

ACHETER DANS:So Cal Uncensored (Scorpio Sky & Frankie Kazarian) vs Dark Order (Stu Grayson & Evil Uno): PAC vs Orange Cassidy: AEW Women’s Championship: Nyla Rose (c) vs Kris Statlander: Dustin Rhodes vs Jake Hager: Sammy Guevara vs Darby Allin : Cody Rhodes w / Arn Anderson vs MJF w / Wardlow: AEW Tag Team Championship: Kenny Omega & Hangman Page (c) vs The Young BucksAEW World Championship: Jon Moxley vs Chris Jericho (c):

Résultats de la révolution:

Les choses démarrent à nouveau sur YouTube pour le pré-show! Même s’il semble que le Buy In ait été un peu repoussé par rapport à la prévision de 19h00, heure de l’Est; AEW fait toujours mieux l’approche double plateforme que quiconque.

Une fois à 7 h 30 dans l’est, il sera intéressant de voir si nous obtenons un match ou si nous créons simplement l’excitation pour la carte principale.