AEW s’apprête à signer “La seconde venue de Brock Lesnar”

Jim Ross a laissé entendre que All Elite Wrestling pourrait bien signer avec le joueur de football Parker Boudreaux, un homme précédemment décrit comme la “seconde venue de Brock Lesnar”.

Les informations sur l’accord sont rares au moment de la publication, mais Boudreaux fréquente actuellement l’Université de Floride centrale, où il joue pour leur équipe UCF Knights en tant que joueur de ligne offensif.

Plus tôt dans la journée, après que le commentateur / conseiller principal de l’AEW ait commenté un clip du footballeur poussant une voiture, un fan a suggéré qu’il méritait “un gros argent de la WWE”. Ross a répondu en disant qu’il était sur son radar depuis plus de deux ans, et a rappelé au fan que la WWE n’était plus la seule émission en ville: –

JR a fait l’admiration de Parker Boudreaux via les médias sociaux dans le passé, et à en juger par les différents clips de lui, il est facile de voir pourquoi le 6 ‘4 “300+ pounder a été comparé au champion de la WWE Brock Lesnar.

Ross est accrédité pour avoir signé Lesnar à la WWE ainsi que John Cena, Batista, Randy Orton et Shelton Benjamin pendant son mandat de responsable des relations avec les talents pour la WWE.