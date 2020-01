AEW Superstar envahit le site de Royal Rumble dans un tank

Ce soir, la WWE organise son événement annuel Royal Rumble à Houston, au Texas, au Minute Maid Park.

Actuellement, Sammy Guevara de All Elite Wrestling de The Inner Circle est à l’extérieur du site – dans un réservoir. Guevara a pris une tournure comique sur l’invasion de WCW par DX à l’aide d’un réservoir et peut également être vu citant une infâme promo de Scott Steiner. Vous pouvez consulter les clips ci-dessous:

@sammyguevara vient d’envahir le #RoyalRumble avec un tank AEW pic.twitter.com/i1hvX5p8OQ

– Tino (@AstroKrunk) 26 janvier 2020

Je répète @sammyguevara vient d’envahir le Royal Rumble !!! pic.twitter.com/d2f9a5GiAe

– Not Santa (@ICEgelski) 26 janvier 2020

@davemeltzerWON look qui s’est présenté à la femme de chambre minute @thewadekeller #AEW #innercircle #RoyalRumble @sammyguevara pic.twitter.com/ifXDJHl0Xl

– Todo Poder (@PoppaTorres) 26 janvier 2020

*,

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e2e230674857_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e2e230674857_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances