AEW Superstar Hangman Page écrit un livre pour enfants – Détails

AEW Superstar Hangman Page a écrit un livre pour enfants qui sortira le 24 mai. Vous pouvez consulter le synopsis officiel ci-dessous:

“La guitare d’occasion fanée d’Adam n’a jamais quitté son côté. Il l’a joué à la maison. Il l’a joué à l’école. Il a même dormi avec. Alors qu’Adam et le reste de l’Équipe Élite ont exercé leurs talents, Adam s’est senti éclipsé par ses amis. Il n’était tout simplement pas assez bon… Lorsqu’il a entendu parler de la légende du Golden Horseshoe et de son charme pour devenir champion, il savait qu’il devait le trouver par lui-même. Mais dans sa quête, Adam trouve plus que du fer à cheval. Trouvera-t-il enfin le champion en lui-même? »

énorme annonce à venir cet après-midi sur mon histoire insta.

je travaille là-dessus depuis très longtemps. j'ai hâte de partager.

j'ai écrit un livre.

merci beaucoup à @TrismBooks et @idrawandwrite pour avoir donné vie à tout cela.

PRÉCOMMANDEZ MAINTENANT:

