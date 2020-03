AEW taquine les débuts de Brodie Lee

WWE.com

Savez-vous ce que cela veut dire.

Dans un récent post sur Twitter, All Elite Wrestling a dévoilé les débuts imminents de Brodie Lee – anciennement Luke Harper de la WWE – avec une simple image en noir et blanc portant les mots “ IT’S WEDNESDAY ”.

Lee a bien sûr tweeté quotidiennement avec ce message codé pendant un temps considérable. La nature austère et minimale de l’image est similaire à l’esthétique utilisée pour annoncer l’arrivée de l’Exalted One de l’Ordre des Ténèbres. Ce sont des trucs inspirés; Outre les taquineries implacables de Matt Hardy et les harengs rouges plus amusants, AEW a conspiré pour créer un sentiment d’anticipation autour du leader d’un acte qui n’est pas particulièrement terminé et qui reste incertain dans sa présentation. Un gadget mort à l’arrivée qui résonne trop souvent comme amateur est toujours un sujet de discussion.

“Fair f * cks”, comme on dit de ce côté de l’étang.

C’est mercredi, mais ce n’est pas le dimanche 8 mars, date à laquelle sa clause de non-concurrence de la WWE expire, et Lee n’est donc pas légalement disponible pour faire ses débuts sur la diffusion Dynamite de ce soir. Dave Meltzer a rapporté que AEW prévoyait de faire venir Lee, mais pas avant le spectacle du 18 mars qui émane de sa ville natale de Rochester, New York, pour maximiser la pop.

Mais à quel titre?