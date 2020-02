AEW taquine un nouveau collectif cauchemardesque dans l’obscurité?

AEW

N’appuyez pas sur le bouton de panique pour le moment, mais All Elite Wrestling a semblé taquiner une nouvelle version de The Nightmare Collective dans l’épisode de Dark Night de la nuit dernière.

Il a baissé tandis que Jimmy Havoc luttait Marko Stunt dans le premier match. Les anciens membres du Collectif, le Dr Luther et Mel, qui ont été vus pour la dernière fois en train de battre Awesome Kong du groupe désormais dissous, sont apparus sur la rampe alors que le bagarreur anglais prenait le contrôle. Les annonceurs Excalibur et Taz ont ensuite spéculé sur la raison de leur présence, notant que le duo avait tourné son attention vers Havoc.

“Cherchez-vous à vous aligner avec lui? Cherchez-vous à l’attaquer?” demanda Taz, donc il semblerait que Jimmy soit copain avec le duo ou que l’un d’entre eux lutte.

Le collectif Nightmare, universellement tourné en dérision, était apparemment divisé lorsque les segments de la séance de thérapie de Brandi Rhodes ont été abandonnés et ses anciens partenaires “blessés” Kong. Rhodes a également été vue sur Dark la nuit dernière, mais n’était pas du tout près de Luther et Mel, accompagnant plutôt les membres de la famille Nightmare Dustin Rhodes et QT Marshall sur le ring pour l’événement principal.

Alors, sommes-nous prêts pour un redémarrage collectif de Nightmare dans AEW? Voyons comment cela se déroule.