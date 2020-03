AEW va de l’avant avec le sang et les tripes?

Selon le dernier Wrestling Observer Radio, AEW continuerait à avancer avec le match par équipe de six joueurs qui verra l’Elite affronter The Inner Circle mercredi Dynamite.

Les gagnants de ce concours gagneront un avantage pour le prochain match Blood and Guts mettant en vedette les deux factions.

Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana et Ortiz vs Cody, Hangman Page, Kenny Omega, Matt Jackson et un partenaire encore à déterminer.

Le match Blood and Guts est prévu pour le 25 mars au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, qui sera probablement transféré au Daily’s Place de Jacksonville, en Floride.

Le maire de Jacksonville, Lenny Curry, a annoncé que la ville suspend tous les événements et rassemblements dans les installations de la ville.

Dans cet épisode, Dave Meltzer a rapporté que le président de l’AEW, Tony Khan, était en train de réécrire l’émission de cette semaine.

Cependant, Khan conserve ce match de six joueurs, ce qui conduit à des spéculations sur le match Blood and Guts Match sans foule. Meltzer a également déclaré que AEW avait des choses “à peu près tout réservé” via le PPV Double or Nothing le 23 mai.