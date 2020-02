AEW vient-il de supprimer le collectif Nightmare?

AEW

Il semble que All Elite Wrestling ait pu mettre en scène l’acte le plus controversé de sa liste, avec des signes récents pointant vers l’abandon du The Nightmare Collective.

Bien que rien ne soit encore officiel, Dave Meltzer note dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine que les tendances récentes indiquent que le groupe et le scénario sont annulés, la leader Brandi Rhodes revenant à son ancienne personnalité lorsqu’elle a frappé le ring pour soutenir son mari Cody dans le segment des 10 coups de fouet de Dynamite. cette semaine.

Dark de cette semaine a également vu un angle avec Mel et le Dr Luther battre Awesome Kong vers le bas après la perte de Mel contre Hikaru Shida. Cela a été fait pour donner à Kong un peu de temps pour filmer la prochaine saison de GLOW, même si cela ressemblait également à une séparation claire du collectif.

De plus, la société a tourné quelques vignettes montrant Brandi en visite chez un psychologue. Le premier d’entre eux est sorti sur les réseaux sociaux et le second a été répété sur Dark, Rhodes affirmant qu’elle était guérie en sortant du cabinet du médecin.

Ces nouvelles apporteront un grand soulagement aux critiques du segment controversé qui, avec The Dark Order, n’a pas réussi à convaincre les téléspectateurs ou le public.