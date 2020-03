AEW vs NXT: ce que les chiffres nous disent de la guerre du mercredi soir

Les discussions sur les évaluations sont l’une des parties les plus épuisantes d’être un fan de catch de nos jours; car il est presque toujours dépourvu de contexte approprié et dénué de sens au nom de la génération de clics et de téléchargements. Mais si vous êtes prêt à le regarder honnêtement, il y a en fait de bonnes informations; à gagner tant que vous ne la laissez pas obscurcir votre jugement sur la qualité de ce que vous regardez ou ne regardez pas (souvenez-vous des gens, le segment le plus regardé a toujours été le “c’est votre vie” du Rock).

Sur cette note, je suis allé voir comment les choses se passaient en termes d’audience pour AEW et NXT pour voir s’il y avait une histoire réelle à tout cela. (Quant à Raw et SmackDown; si vous êtes intellectuellement honnête, il n’y a pas d’histoire là-bas). OK, voici donc le nombre d’audience pour cette année, moins le 1er janvier lorsque NXT a lancé et a diffusé un clip le jour du Nouvel An:

1/81/151/221/292/52/122/192/263 / 4AEW947940871828928817893865906NXT721700769712770757794717718

3/113 / 18AEW766932NXT697542

Mercredi dernier, ce n’était pas une semaine normale, car comme le 1er janvier, NXT a diffusé une émission de clips tandis que AEW a diffusé une émission en direct avec de nouveaux matchs et tout. Mais si vous regardez les modèles de 1/8 à 3/11, une chose qui saute aux yeux est qu’à l’exception du 22 janvier, les deux spectacles ont augmenté ou diminué en nombre par rapport au précédent, ce qui signifie qu’il est probable qu’aucun des deux spectacles ne soit diffusé. manifestement affecté ce qui se passe de l’autre. Oui, il y a des flippers de canaux pour la plupart des gens qui choisissent d’en regarder un ou d’aller à autre chose, très probablement des nouvelles du câble en raison des élections et du coronavirus ou avant toutes les annulations, peut-être un match de basket-ball NBA, NHL ou universitaire .

Le public NXT est probablement un sous-ensemble de personnes qui regardent la WWE avec un centre dur dans les 500000 comme ils l’ont eu cette semaine et le 1er janvier, et le public AEW est principalement les gens qui voulaient quelque chose de différent de la WWE. Nous ne savons pas encore ce qu’est le centre dur d’AEW, car ils n’ont pas encore fait quelque chose comme un clip, cette année, mais je soupçonne que vous pourriez simplement en couper 200 000, comme c’est le cas avec NXT. Ce qui laisse les nageoires du canal probablement entre un et deux cent mille.

Dans l’ensemble, cela signifie que, combinés, les deux spectacles n’atteignent même pas 1,7 million; ce qui serait un numéro sombre et fatal pour Raw ou SmackDown.

Est-ce un problème?

Ce n’est que si vous avez adhéré au battage médiatique, que AEW allait attraper tous ces fans hypothétiques perdus tandis que NXT a incité les gens à désactiver Raw et / ou SmackDown et à y regarder. Sur la base de mon flux Twitter, je vois beaucoup de gens répondre à leurs intérêts non-WWE grâce à la lutte indépendante et / ou japonaise ou même à Impact ou MLW; et ces options étaient là avant que AEW ne commence. AEW d’autre part depuis le premier jour a été alimenté par la diffusion de griefs contre Vince McMahon par le biais d’une entreprise concurrente. Cette cohorte a été exploitée et il s’agit maintenant de savoir combien de personnes ils peuvent faire pour rejoindre le parti en offrant des visages familiers; comme Chris Jericho ou Matt Hardy ou des managers comme Jake the Snake Roberts.

L’argument des fans caduques n’est pas un échec total dans la mesure où les noms que j’ai mentionnés peuvent attirer l’attention de certaines personnes qui n’ont pas regardé depuis longtemps; mais les fans qui ont cessé de regarder parce qu’ils sont fâchés contre Vince ne sont tout simplement pas là en aussi grand nombre que Twitter voudrait vous le faire croire. Il n’y a tout simplement pas des millions de gens qui sont tellement en colère contre Vince McMahon qu’ils vont se connecter chaque semaine pour voir Jon Moxley affronter Shawn Spears. Cette foule est déjà là.

Aller de l’avant maintenant; sur la base des chiffres à ce jour et de quelques anecdotes, je m’attends à ce que les deux continuent à faire ce qu’ils ont fait. Le double coup dur de NXT annonçant une émission de clips quelques jours à l’avance et la connaissance qu’il y aura au moins un grand début mercredi dernier pour tirer le maximum de leurs habitués n’a obtenu AEW qu’à 932 000, ce qui est leur meilleur numéro depuis janvier mais toujours court de la marque magique de 1 million.

S’ils réussissent le match Blood and Guts, ils pourraient le toucher si NXT frappe à nouveau, mais s’ils n’interdisent pas à quelqu’un comme Brock ou Cena de basculer, le dé est lancé. Et même s’ils atteignent le million; l’histoire dit qu’elles retomberont une fois que les choses reprendront leur routine. Il y a des pics temporaires lorsque NXT frappe ou qu’ils font quelque chose de grand, mais ils n’ont pas été durables d’une semaine à l’autre. Par exemple, leur émission post-PPV est passée à 906 000, mais la cote de la semaine suivante était tombée à 766 000.

Quant à NXT, ils vont être perpétuellement victimes de la fatigue du public. Les débats sur Twitter mis à part, ils sont la troisième offre de programmation de la WWE pour la semaine et ajoutent une sixième et septième heure de programmation à l’ardoise. En revanche, vous pouvez regarder l’intégralité de la franchise NCIS ou de la franchise Chicago Med / FD / PD en trois heures.

Je suis prêt à parier que “même émission une troisième fois” est la pensée dominante dans le monde qui existe en dehors de la prise de vue “NXT est la meilleure marque de la WWE” qui existe sur les réseaux sociaux. À toutes fins utiles, il y a entre 700 000 et 800 000 personnes qui regarderont NXT en direct en plus de Raw et SmackDown ou à la place de l’une ou l’autre. Et je ne vois pas cela changer à moins que quelqu’un comme Cena ne s’y rende pendant un certain temps.

L’autre chose est que je pense que c’est un indicateur de ce qu’est le vrai plafond pour un spectacle de «pure lutte» moins les angles d’infidélité; des sketchs comiques et ainsi de suite qui ont lieu sur Raw et SmackDown (et AEW d’ailleurs). Oui, si AEW n’existait pas, ils se rapprocheraient probablement du 1,1 million qu’ils ont obtenu les deux semaines qu’ils ont courues sans opposition avant le début d’AEW, mais; frapper 2 millions ou plus ne se produit pas.

Ce qui me ramène à l’argument que j’ai soulevé depuis le début de la bataille des oreillers du mercredi soir; la lutte professionnelle est un produit de divertissement de niche que la plupart des États-Unis trouvent trop stupide à regarder; et que réserver un spectacle «dans le bon sens» ne changera rien à cela. Lorsque le prochain Hogan, Rock ou Austin arrivera, il explosera à nouveau au-delà de la bulle. Jusque-là, ils essaient juste de maximiser la bulle du mieux qu’ils peuvent. Et ça va! Pour la millionième fois, arrêtez de réguler votre plaisir en fonction du nombre de personnes ordinaires pouvant nommer qui est dans la série. Je ne connais personne sur le Bachelor ou Real Housewives ou Love and Hip Hop; et je ne pense pas que quiconque les regarde s’en fout. Et c’est la voie dans laquelle nous sommes en tant que fans de catch, pas Game of Thrones ou Walking Dead.