AEW’s ‘Being The Elite’ laisse tomber MAJEUR Matt Hardy Hint

Le dernier épisode de la série ‘Being The Elite’ d’AEW a laissé entendre que Matt Hardy, ancienne star de la WWE, pourrait être sur le point de rejoindre la promotion.

Soit ça, soit Kenny Omega et The Young Bucks ne sont que des trolls massifs.

Vers la fin de l’épisode (celui qui détaillait les retombées du récent paiement à la carte Revolution d’AEW), le trio a reçu un appel téléphonique d’une personne de l’indicatif régional 910. Après avoir répondu, Matt Jackson a déclaré: “Je n’ai pas eu de vos nouvelles depuis un moment” et accepte de se rendre dans un endroit non divulgué pour rencontrer la personne à l’autre bout de l’appel.

Pour ceux qui ne le savent pas, cet indicatif régional 910 couvrirait la maison de Matt en Caroline du Nord. En d’autres termes, l’intrigue s’épaissit.

Hardy a récemment annoncé qu’il avait décidé de quitter la WWE, et il est maintenant l’un des agents libres les plus en vogue de la lutte professionnelle. La société a publié une déclaration élégante remerciant Matt pour tous ses efforts au fil des ans et lui souhaitant tout le meilleur pour l’avenir.

Il sera intéressant de voir comment la WWE se sentira si Hardy signe un accord avec AEW sous peu. Tous les signes pointent vers elle; ou, comme exploré plus tôt, peut-être que l’Elite s’amuse juste un peu avec son public.