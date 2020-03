AJ Styles annoncé pour les coulisses de la WWE la semaine prochaine

Le compte Twitter officiel @WWEonFOX a annoncé que nul autre que AJ Styles sera le grand invité de l’épisode de WWE Backstage la semaine prochaine.

Le libellé exact du compte dit que la “mère adorant @AJStylesOrg” serait à l’affiche mardi prochain. Assurez-vous de le dire à votre maman.

Sérieusement, la WWE espère que AJ est un meilleur score que Jeff Hardy la semaine dernière. Selon des informations, le casse-cou de haut vol qui allait bientôt revenir n’a attiré que 18 000 téléspectateurs sur FS1. Pour mettre cela en contexte, le nombre le plus bas de l’histoire de Backstage était auparavant de 49 000 (pour le premier épisode de la série).

Aie.

En ce sens, les styles ne peuvent pas perdre. Si quelque chose de remarquable se produit lors de son match “ No DQ ” avec Aleister Black dimanche à Elimination Chamber, il aura beaucoup à dire. Certains pensent qu’il y a de fortes chances que The Undertaker se présente à Philly pour le paiement à la vue et peaufine ses plans WrestleMania 36 en cours de route.

Si cela se produit, alors les hôtes réguliers Renee Young et Booker T auront du bon matériel avec lequel travailler lors de l’interview du film ‘Phenomenal’. Sinon, ils peuvent toujours parler de ses cheveux ou de quelque chose.