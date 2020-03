AJ Styles commente les règles de son “match Boneyard” avec l’Undertaker

AJ Styles a pris part à son flux Mixer vendredi, donnant quelques indications sur les règles de son «match Boneyard» avec The Undertaker à WrestleMania 36. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du flux ci-dessous:

D’où vient le nom: «Un match de Boneyard. Tout le monde veut savoir ce qu’est un match Boneyard. Même moi, je me demandais ce qu’est un Boneyard Matrch. Mais dans les circonstances, je pensais que ce serait – il y a une raison pour laquelle je pense que cela s’appelle un match de Boneyard, parce que nous ne voulions pas dire cimetière ou tombe ou quoi que ce soit, et essayer d’être un peu délicat à ce sujet. Vous savez, tout ce qui se passe, ça craint. Donc, [I] dit Boneyard, et l’argot de Boneyard pour le cimetière, ça l’est vraiment. “

Sur ce qu’est le match: “Donc c’est la chose où je pense, c’est la différence avec un match de Boneyard [no referee]. C’est peut-être quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Ce n’est pas dans une arène, bien sûr. Mais comme ça – un match Buried Alive est dans une arène, je l’ai vu. Graveyard Match, je ne sais pas quoi – en ont-ils déjà eu un? Mais le fait est que … je pense que c’est une combinaison de choses que vous pensiez que c’était, très probablement. Je pense que ça va être ça. Et je pense que c’est différent. “

Pour garder le match secret jusqu’à ce qu’il se produise: “Je ne veux rien révéler. Je ne veux pas en dire trop, je veux que vous appréciez ça. Et à cause des circonstances, je suis tellement content que mon adversaire soit The Undertaker, parce que c’est une opportunité d’avoir un match différent… Alors, permettez-moi d’être clair sur le match Boneyard. Un match Boneyard signifie que tout peut arriver. C’est dans un cimetière et il y aura une tombe. Cela met-il cela en perspective? Il y aura un trou. “