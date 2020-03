AJ Styles confirmé pour les coulisses de la WWE avec Xavier Woods et Ember Moon le 3/10

Lors du paiement à la carte WWE Elimination Chamber 2020, un invité spécial pour le prochain épisode de WWE Backstage a été officiellement annoncé.

Sur la diffusion elle-même et sur le flux Twitter officiel de WWE On FOX, il a été annoncé que “The Phenomenal” AJ Styles rejoindrait ses collègues hôtes de la WWE Backstage Booker T et Renee Young, ainsi que d’autres artistes actuels de la WWE prévus pour le prochain spectacle, comme Xavier Woods de The New Day et Ember Moon ..

WWE Backstage revient sur FOX Sports 1 (FS1) ce mardi 10 mars à 23h. EST. / 22h CST. pour récapituler le PPV WWE Elimination Chamber 2020, ainsi que pour commencer la perspective de la prochaine date PPV importante du calendrier de la WWE – WrestleMania 36 – qui se déroulera au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, le dimanche 5 avril.

En ce qui concerne le premier, pour ceux qui l’ont manqué, Styles, ainsi que le reste de The OC, se sont une fois de plus retrouvés au centre d’une attaque surprise pour égaliser les chances de The Undertaker quand il a frappé quelques chokes-slams sur certains des les Superstars de la WWE susmentionnées pour aider à mettre en place la victoire d’Aleister Black, qui était l’adversaire des styles lors de la carte principale PPV lors de l’événement qui s’est tenu dimanche soir 8 mars, du Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Découvrez le tweet ci-dessous confirmant l’apparition d’AJ Styles dans le prochain épisode de WWE Backstage sur FS1 le 3/10.

Le Phenomenal @AJStylesOrg rejoint @ReneeYoungWWE, @ BookerT5x, @XavierWoodsPhD et @WWEEmberMoon sur #WWEBackstage ce mardi, à 11e / 10c, sur @ FS1. #WWEChamber pic.twitter.com/FqHKyuGFbT

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 9 mars 2020