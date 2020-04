AJ Styles est mort selon Wikipedia après Wrestlemania 36

AJ Styles et The Undertaker ont livré un match Boneyard à WrestleMania 36 soir I dont les fans ne peuvent pas arrêter de parler du tout.

Après un long moment, la WWE a arrangé quelque chose en dehors de l’environnement du ring qui semblait être vraiment spécial. Le décor de cimetière et le traitement de type film du match pendant l’enregistrement ont fait de ce match un de son genre dont on se souviendra à jamais.

La fin de ce match de WrestleMania 36 a vu The Undertaker mettre AJ Styles dans l’un des trous creusés, puis y mettre de la terre pour l’enterrer vivant.

Le dernier plan de Styles a vu qu’il essayait de sortir ses mains de la tombe, sous le sol. Wikipédia pourrait avoir pris cela au sérieux, car ils ont mentionné AJ comme une personne décédée. Ils pensaient apparemment que AJ Styles ne l’avait pas rendu vivant après le match de Boneyard.

Certains des membres de la lutte professionnelle ont vérifié la page Wikipedia pour Allen Neal Jones (vrai nom d’AJ Styles) pour savoir qu’il était mentionné qu’il était décédé le 25 mars 2020.

C’est la date à laquelle le match Boneyard a été réellement filmé depuis un plateau de type cimetière et diffusé plus tard sur le réseau WWE le 4 avril. La raison du décès a été notée comme «enterré par The Undertaker dans un match Boneyard préenregistré».

Maintenant, AJ Styles n’est pas mort, c’est sûr. Les gens le savent assez bien car ils sont conscients du contenu scénarisé que la WWE nous apporte.

Les styles enfouis sous le sol ne se sont pas vraiment produits. Ce sont juste les travaux de la caméra qui ont dépeint les choses de cette façon. Mais il est étonnant de savoir que même à un âge moderne, les fans trouvent quelque chose d’humoristique et sans fondement lié à la mort de quelqu’un, puis le montrent même.

Ce sont les fans que AJ Styles respecte par cœur. Comme indiqué dans une conversation dans Mixer, il a cité ce qui suit en disant que les fans sont tout pour lui alors qu’il monte sur le ring, à chaque occasion,

“Tout dépend de vous, je ne serais rien sans vous, mais c’est bien plus que cela parce que nous savons comment réagir en fonction de votre réaction. Nous savons comment mettre les choses à leur place en fonction de la façon dont vous y réagirez. Tout ça est important.

Il y a de nombreuses fois, pour ceux d’entre vous qui ne savent pas grand-chose, où cela est appelé à la volée en raison de la façon dont vous réagissez. Les choses changent en une seconde en fonction de la façon dont vous réagissez, et de ne pas avoir cela… bénissez leur cœur, je ressens pour les gars qui ont dû avoir ces matches sans personne. » (WrestlingINC.com)