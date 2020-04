AJ Styles est vivant après le match Boneyard à Wrestlemania

L’un des principaux événements de WrestleMania 36 a attiré des globes oculaires avec des traitements de type cinéma qui ont même alimenté les rumeurs de la mort d’un concurrent.

AJ Styles est la personne concernée qui a été enterrée par The Undertaker lors du tout premier “Boneyard Match” de la WWE lors de la première soirée de l’émission. Mais il est bel et bien vivant, comme le déclarent les médias sociaux via un Instagram sur son pseudo officiel.

Détails Comment WWE Shot Boneyard fait le lien entre Undertaker et AJ Styles

AJ Styles a publié ses premiers commentaires sur les réseaux sociaux mercredi soir via son flux de jeu en direct Mixer. La photo du compte Instagram montrait son poing sortant de la saleté “Boneyard” avec la légende “Je suis vivant sur mixer.com/STYLESCLASH”.

The Phenomenal One a parlé du match Boneyard qui a eu lieu au WrestleMania 36. Il était ravi du fait que le match ait été bien accueilli par les fans et les critiques.

La WWE a annulé l’entrée spéciale de Wrestlemania 36 pour Alexa Bliss

Il a déclaré qu’il avait laissé entendre aux fans qu’ils allaient vivre une expérience unique via ce match et que c’était le cas. Parfois, les choses inattendues viennent avec la meilleure expérience et c’était quelque chose comme ça,

“Le match était différent, sans aucun doute”, a déclaré Styles (H / T à ComicBook.com). «Je te l’avais dit. Vous ne savez jamais ce que vous obtiendrez parfois. J’en ai été très content. Je pense que la majorité des fans de catch, l’univers WWE, en étaient satisfaits. Pour 100, il y en avait peut-être deux ou trois [fans] qui ne l’aimait pas. “

L’ancien champion de la WWE a également beaucoup aimé travailler dans ce match. «C’était un super match, j’ai vraiment apprécié. J’espère que je pourrai recommencer. Je ne sais pas, mais ce serait bien. “

AJ Styles a également déclaré qu’il espérait que les choses redeviendraient normales dès la fin de la pandémie de coronavirus. Il espère que la WWE pourra faire de SummerSlam le WrestleMania de l’année.

Révélé: Liste des 10 meilleurs lutteurs de la WWE les mieux payés pour la session 2019-2020

Le deuxième plus gros spectacle à la carte de l’année devrait avoir lieu au TD Garden de Boston, Massachusettes, en août. La WWE essaierait certainement d’organiser le spectacle d’une manière plus importante car WrestleMania a été annulée.

Pendant ce temps, il n’y a aucune mise à jour sur la façon dont AJ Styles serait réinséré dans le contexte. Wikipédia l’a répertorié comme une personne morte une fois le match de Boneyard terminé, croyant aux choses kayfabe de la lutte professionnelle.

Pour l’instant, il pourrait être tenu à l’écart de la WWE RAW pendant un certain temps avant de revenir aux enregistrements télévisés qui sont menés au Performance Center pour financer les futurs épisodes de Raw, SmackDown et NXT.