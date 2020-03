AJ Styles nommé le lutteur de la décennie de PWI – Détails

Pro Wrestling Illustrated a nommé AJ Styles «Wrestler of the Decade». Il figure également sur leur dernière couverture.

Le dernier numéro de PWI présente les prix pour le meilleur des années 2010. La décennie des styles comprend le temps passé à TNA, ROH, NJPW et WWE.

AJ Styles est @OfficialPWI Wrestler of the Decade !!

– Triple couronne en @IMPACTWRESTLING.

– Champion du monde IWGP dans @ njpw1972.

– @RevProUK Champion britannique des poids lourds.

– 2x Champion #WWE (#SmackDown #SmackDownOnFox).

– Et plus!

Quelqu’un d’autre a-t-il connu une meilleure décennie que AJ Styles ?? pic.twitter.com/UWfBFv1eha

– 𝕋𝕎𝕄 𝕎𝕣𝕖𝕤𝕥𝕝𝕚𝕟𝕘 (@TWMWrestle) 6 mars 2020