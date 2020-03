AJ Styles nommé lutteur PWI de la décennie

WWE

AJ Styles vient d’être nommé Wrestler of the Decade du magazine Pro Wrestling Illustrated.

Ce fil r / SquaredCircle montre la couverture complète du magazine, avec ‘The Phenomenal One’ brandissant fièrement son prix.

Il est difficile de prétendre que ce n’est pas bien mérité. Styles a été l’un des meilleurs joueurs de TNA, NJPW et WWE au cours des 10 dernières années. En plus de cela, il a toujours été parmi les artistes les plus performants du monde, a joué dans certains des matchs les plus acclamés par la critique de la période et a un bon dossier de tirage.

Pierre angulaire de la lutte TNA / Impact jusqu’à son départ, Styles est parti lorsque les négociations contractuelles ont échoué en 2013. La transition vers NJPW quelques mois plus tard l’a vu positionné comme co-leader du Bullet Club aux côtés de Karl Anderson. Il est devenu champion poids lourd IWGP lors de son premier match de retour, battant Kazuchika Okada à Wrestling Dontaku 2014, et a quitté en tant que double champion lorsque la WWE est venue appeler en janvier 2016.

Les débuts d’AJ au Royal Rumble 2016 ont immédiatement été l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de l’événement et il a été champion de la WWE à la fin de l’année, ce qui l’a solidement établi comme l’un des meilleurs de tous les temps. Maintenant, en 2020, il est sur le point d’un match de rêve WrestleMania 36 contre The Undertaker et toujours parmi les gars les plus fiables du jeu.

Félicitations à Styles pour son prix.