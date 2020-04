AJ Styles révèle comment il s’est préparé pour “Boneyard Match” avec l’entrepreneur, Talks Coronavirus

Lors d’un récent entretien avec Newsweek, AJ Styles a commenté son «match Boneyard» avec The Undertaker, comment il s’y est préparé, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la lutte contre l’épidémie de coronavirus et la distanciation sociale: «Ça a été une période déroutante. J’essaie de comprendre à quel point tout est sérieux et d’obtenir les bonnes informations. Et la bonne information, en ce moment, est de vous distancier et de vous mettre en quarantaine même si vous n’avez rien. Vous devez passer du temps avec votre famille, et cela peut ou non être une bonne chose. Parfois, je pense que c’est génial et parfois je suis prêt à tuer quelqu’un, mais c’était une autre époque. C’est quelque chose que lorsque nous regardons en arrière dans l’histoire, nous dirons: «Vous vous souvenez de 2020? Wow, c’était une année folle. »»

Sur son match avec l’Undertaker: «C’est génial compte tenu des circonstances. Nous n’avions pas [this type of match] prévu au début. Mais en même temps, je préfère l’avoir dans un boneyard que dans un match d’arène vide. Je suis donc très content du match WrestleMania. “

Lors de l’adaptation aux modifications apportées à WrestleMania: «C’est définitivement différent. Il allait être devant personne ou dans une cour quelconque. Et à cet égard, je suis vraiment satisfait de ce qui s’est passé. Et même s’il n’y a pas de fans là-bas, il n’y aurait de toute façon pas de fans dans un match d’arène vide. C’est un peu comme choisir votre poison. Et ce que moi et The Undertaker faisons, ça va être génial. Nous pouvons être totalement uniques dans ce que nous faisons et totalement différents. »