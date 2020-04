AJ Styles révèle les règles du match de Boneyard contre Undertaker

La WWE n’a pas encore annoncé les détails du match The Boneyard prévu entre AJ Styles et The Undertaker à WrestleMania 36. Pour la première fois dans l’histoire de la société, un de ces matchs aura lieu et cela aussi au stade le plus grand de tous .

Nous nous attendions à entendre quelques détails sur le match dans l’épisode de retour à la maison de Monday Night Raw, cette semaine. Mais ce n’était pas le cas car Undertaker n’a coupé qu’une promo préenregistrée autour du match.

AJ Styles a révélé quelques détails sur sa chaîne Mixer sur le match Boneyard qui se déroulera dans un cimetière comme dans WrestleMania 36.

AJ a admis que même s’il se demandait ce que pouvait être un match de Boneyard. Il semble qu’il aurait un paramètre similaire à celui de Graveyard qui est devenu synonyme du personnage Undertaker.

AJ Styles a ensuite indiqué que la WWE ne l’appelle pas un match de cimetière ou un match enterré vivant en raison de ce qui se passe dans le monde. L’épidémie de COVID-19 a laissé le monde terrifié et dans ces circonstances, l’organisation d’un tel match peut ne pas convenir à l’univers de la WWE. Ils ont donc dû le renommer en match Boneyard,

“Il y a une raison pour laquelle je pense que cela s’appelle un match Boneyard”, a déclaré Styles. “Parce que nous ne voulions pas dire cimetière ou cimetière. Vous savez, tout ce qui se passe, ça craint. Boneyard est l’argot pour le cimetière, il l’est vraiment. “

AJ Styles a ensuite avancé pour demander à son co-organisateur ce qu’il pensait que les règles du match pourraient être attachées à un match Boneyard. Ils ont pensé que cela pourrait ressembler à «un combat de rue dans un cimetière» et AJ a répondu: «Bingo!» Cela signifie que Undertaker et Styles seront libres de faire quoi que ce soit pendant le match qui est contesté selon les règles de non-disqualification.

Le Phenomenal One a également indiqué qu’il y aura un arbitre officiant le match ainsi que pour annoncer l’arrivée, mais cela n’a pas été précisé. Cependant, AJ a confirmé que le match ne se déroulera pas dans une arène, comme le WWE Performance Center. Mais il a été enregistré depuis une zone extérieure avec peut-être un cimetière en toile de fond.

Le champion de la WWE le plus ancien de l’histoire de SmackDown semblait heureux parce que la WWE a organisé un match de gadget différent pour lui contre The Undertaker dont tous se souviendront longtemps,

“Je ne veux rien révéler”, a déclaré AJ. “Je veux que vous appréciez cela et à cause des circonstances, je suis tellement heureux que mon adversaire soit The Undertaker parce que c’est une opportunité d’avoir un match différent parce que je ne veux pas l’avoir dans une arène vide.”