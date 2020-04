AJ Styles se sent responsable de la sortie de la WWE Gallows & Anderson

WWE

Avec le monde de la lutte encore sous le choc de la multitude de

Les sorties de la WWE faites plus tôt cette semaine, AJ Styles a maintenant rendu son premier public

commente la libération de ses deux meilleurs amis de longue date, Karl Anderson et

Luke Gallows.

S’exprimant lors d’un flux de jeu en direct, Styles – tel que choisi

par Alex McCarthy à talkSPORT – a révélé qu’il ressent un sentiment de

responsabilité de la libération de ses Bons Frères.

Comme le dit Styles, «Celui-là fait très mal. La seule façon dont je

peut expliquer que ces gars sont ma famille et je ne pouvais pas prendre soin de mon

petits frères. Je n’y suis pas parvenu et je me sens responsable

étant libéré. C’est dévastateur. “

La dernière fois que le public a vu Styles, Anderson ou

La potence sur leur écran était pendant le WrestleMania 36 de Phenomenal One

Match de Boneyard contre l’Undertaker.

Malheureusement pour les anciens champions de Raw Tag Team,

Anderson et Gallows faisaient partie des communiqués de presse de masse de la WWE ce mercredi.

Quant à savoir où la paire se retrouvera ensuite, cela reste à voir – et plus encore

ce qui est important, c’est «quand» en raison de l’incertitude persistante

le globe en ce moment.

Cela dit, il y a déjà eu des spéculations selon lesquelles Karl Anderson

la prochaine étape pourrait être un retour à New Japan Pro Wrestling. «Machine Gun» Anderson,

bien sûr, était l’un des pères fondateurs de The Bullet Club.