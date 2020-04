AJ Styles veut une reprise de Undertaker à la WWE SummerSlam 2020

WWE

AJ Styles et The Undertaker ont mis le feu à Internet avec des discussions après leur match de Boneyard le soir de WrestleMania 36. Qu’ils l’aiment ou le détestent, les gens parlaient, et cela restera l’un des combats les plus uniques dans les deux carrière de l’homme.

“ The Phenomenal One ” a réfléchi à ce qui s’est passé sur sa chaîne Mixer plus tôt cette semaine, disant qu’il aimerait avoir l’occasion de lutter à nouveau contre ‘Taker plus tard dans l’année.

“J’espère que nous pourrons peut-être le faire à nouveau. Être dans un ring avec des milliers de personnes qui regardent autour de vous, ce serait – ce serait quelque chose. Et j’espère, j’espère qu’une fois que tout cela sera terminé, disons simplement dire qu’il y a une chance que SummerSlam juste, août je crois, nous sommes en mesure de sortir et de faire ce que nous voulons. Cette chose est à peu près éclaircie pour la plupart, nous pouvons sortir et, j’espère que nous le faisons un stade de baseball. “

Bien qu’il ne semble pas que AJ ait un voyage de retour au Boneyard en tête, les prédictions selon lesquelles des foules en direct pourraient revenir aux événements sportifs américains d’ici août signifient qu’il y a une chance que SummerSlam 2020 soit le premier grand événement de la WWE après que les choses soient revenues à la normale, bien que la situation change quotidiennement.