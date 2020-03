AJ Styles vs Aleister Black se prépare pour Monday Night Raw

WWE.com a annoncé que AJ Styles vs Aleister Black aura lieu lundi soir à Raw. WWE.com a fourni l’aperçu suivant du match:

Dans une rencontre très attendue, @WWEAleister va en tête-à-tête avec @AJStylesOrg demain soir sur #RAW!

– WWE (@WWE) 2 mars 2020

Aleister Des Noirs pour combattre AJ Styles après O.C. embuscade

Une embuscade de The O.C. n’a pas pu empêcher Aleister Black de vaincre Erick Rowan, mais cela a aidé The Dutch Destroyer à trouver son prochain adversaire. L’ancien champion NXT affrontera AJ Styles lors de la première action sur le ring du Phenomenal One à Raw depuis qu’il a été blessé à l’épaule lors du Royal Rumble Match masculin.

La question est maintenant de savoir lequel de ces hommes est le mieux placé pour remporter ce combat. Les styles pourraient fonctionner avec de la rouille annulaire, tandis qu’un noir en bonne santé devra probablement composer avec la présence des bons frères au bord du ring. Quoi qu’il en soit, une fois de plus, quelqu’un a choisi de se battre avec Aleister Black. Et tandis que AJ Styles coupe un chiffre plus imposant que la plupart, l’ancien champion de la WWE peut regretter d’avoir frappé à cette porte particulière.

Le RAW de lundi a lieu au Barclays Center de Brooklyn, New York. Les matchs suivants sont confirmés:

