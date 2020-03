AJ Styles Vs. La signature du contrat Undertaker est prévue pour la WWE Raw de la semaine prochaine

WWE.com

Raw de la semaine prochaine verra AJ Styles et The Undertaker se rencontrer sur le ring pour officialiser leur combat à WrestleMania 36.

La signature du contrat a été confirmée lors de l’épisode d’hier de Raw, la nouvelle venant peu de temps après que Styles ait coupé une promo particulièrement épicée sur “The Phenom”, affirmant qu’il voulait “mettre littéralement le clou dans son cercueil” à Tampa.

Le défi Mania d’AJ est venu après plusieurs semaines de manigances. Undertaker a abattu “ The Phenomenal One ” avec un seul Chokeslam lors du Tuwaiq Trophy Gauntlet Match de Super ShowDown 2020, en prenant le W dans le processus, et a éliminé tout le OC à Elimination Chamber, permettant à Aleister Black de vaincre AJ.

Un match potentiel entre Undertaker et Styles a été spéculé avant même que le duo ne se soit mis la main, bien que la spéculation actuelle pointe vers une équipe d’étiquettes ou un match avec handicap à la place. Black, Luke Gallows et Karl Anderson ont tous été impliqués dans la querelle. Aller dans cette voie permettrait à la WWE de cacher les faiblesses du vieillissant Taker et pourrait potentiellement entraîner un combat plus fluide, même si beaucoup seraient contrariés à l’idée de perdre un premier “match de rêve” entre lui et Styles.