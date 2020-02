Aja Smith réagit à la couverture de CNN de son premier arbitre afro-américain à temps plein de la WWE

Aja Smith a abordé les médias sociaux cette semaine pour commenter le passage du point le plus bas de sa vie à la signature d’un contrat avec la WWE en tant que première arbitre afro-américaine à temps plein de l’histoire de l’entreprise.

«Il y a un an, ma vie s’effondrait, j’étais au plus bas et j’étais sur le point de renoncer à moi-même», a écrit Smith. “Ce matin, je me réveille pour découvrir que je suis en vedette sur CNN!”

“Continuez à vous battre”, a-t-elle ajouté. «Misez sur vous car la vie peut changer en un instant! Je suis tellement béni!”

La nouvelle recrue du WWE Performance Center a conclu: “Qui est excité pour ce voyage?!”

Découvrez le tweet d’Aja Smith sur CNN couvrant les nouvelles de sa signature à la WWE ci-dessous.

Il y a un an, ma vie s’effondrait, j’étais au plus bas et j’allais abandonner. Ce matin, je me réveille pour découvrir que je suis en vedette sur CNN! 😱Continuez à vous battre! Misez sur vous car la vie peut changer en un instant! Je suis tellement béni! Qui est excité pour ce voyage?! pic.twitter.com/n8SzCjJHpe

– Aja Smith (@PereraPower) 8 février 2020