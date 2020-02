Aja Smith signe avec la WWE et s’apprête à devenir arbitre

Aja Smith, récemment signataire de la WWE NXT, s’entraîne pour travailler comme arbitre. Aja a récemment signé avec l’entreprise, tout comme Timothy Thatcher et Killer Kross.

WWE.com a publié ce qui suit:

L’arbitre Aja Smith a signé avec la WWE et a fait rapport au WWE Performance Center, devenant la première arbitre afro-américaine à temps plein signée à la WWE.

Smith a concouru aux États-Unis, au Japon et au Mexique sous le nom d’Aja Perera, et a organisé les championnats SHINE Nova et Tag Team. Elle va maintenant enfiler les rayures et rejoindre l’équipe d’arbitres qui appliquent les règles de NXT chaque semaine sur USA Network.