Alberto Del Rio proche du retour de la WWE?

Il vaut peut-être mieux le prendre avec une pincée de sel pour l’instant, mais

Le multiple champion de la WWE Alberto Del Rio serait sur le point de créer une WWE

revenir.

Del Rio lui-même est la source de cette histoire, avec lui faisant

cette affirmation audacieuse lors d’une récente apparition sur le Nos Cayó La

Émission de télévision Noche.

Selon ADR, il a eu des entretiens avec Vince McMahon

mastodonte du divertissement sportif à propos de son retour dans l’entreprise plus tard cette année.

Un accord n’a pas encore été officiellement convenu, mais Alberto a mentionné comment les deux parties

ont «reconstruit le pont» là où il se rapporte à des numéros précédents Del Rio et

La WWE a eu.

Si tout se passe comme prévu, Alberto pense qu’il pourrait revenir

à la WWE vers le milieu de l’année.

ADR a eu deux sorts précédents avec la WWE, et il est vrai que

star talentueuse est double championne de la WWE, double championne du monde des poids lourds,

double champion des États-Unis, vainqueur du Royal Rumble et Money in the Bank

gagnant.

Bien sûr, Del Rio a eu sa juste part de controverses

au cours des dernières années – notamment sa relation toxique avec Paige et

son boeuf très public avec Triple H.

Si quelque chose de plus vient de cela, nous devrons attendre et

voir. Si l’on en croit Alberto Del Rio, il époussetera les troncs

et le retour à la WWE avant 2020 est terminé.