Aleister Black dit que son match avec Bobby Lashley à WM36 est personnel, Daniel Bryan / Drew Gulak

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant Aleister Black commentant son match avec Bobby Lashley à WrestleMania 36:

Daniel Bryan et Drew Gulak discutent du retour de Total Bellas dans la vidéo suivante:

Vous pouvez consulter la dernière édition de «This Is The XFL» ci-dessous:

La WWE a été nominée pour huit Shorty Awards. Ils ont publié le communiqué de presse suivant plus tôt dans la journée:

La WWE nominée pour huit Shorty Awards La WWE est finaliste pour huit prix lors de la 12e édition des Shorty Awards, qui récompensent le meilleur des médias sociaux en reconnaissant les meilleurs influenceurs, marques et organisations de l’industrie sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok et plus encore.

La WWE a été nominée dans les catégories suivantes:

* Présence générale – WWE sur Facebook

* Présence globale – WWE sur Snapchat

* Présence globale – WWE sur TikTok

* Présence générale – WWE sur Twitter

* Présence générale – WWE sur YouTube

* Présence globale – YouTube: UpUpDownDown

* Campagne par plate-forme – Reddit: meilleure utilisation de Reddit dans les médias sociaux

* Contenu et médias – GIF: les GIF de la WWE se déchaînent sur les réseaux sociaux

La cérémonie des Shorty Awards de cette année sera un événement exclusivement numérique diffusé le dimanche 3 mai.