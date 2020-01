Alex Shelley contre Rey Horus confirmé pour l’événement “Bound By Honor” de ROH

ROH a confirmé qu’Alex Shelley contre Rey Horus apparaîtra lors de leur événement «Bound By Honor» le mois prochain à Nashville, TN. Bien sûr, Alex Shelley a récemment travaillé pour NXT dans le cadre du Dusty Rhodes Tag-Team Classic:

ALEX SHELLEY FAIT FACE À REY HORUS LIE PAR L’HONNEUR A NASHVILLE

Alex Shelley contre Rey Horus a été ajouté à une carte déjà chargée à Bound By Honor à Nashville, Tenn., Le 28 février.

Horus, qui a fait ses débuts en ROH à la fin de 2019 avec une solide performance contre Flip Gordon, n’a pas perdu de temps à avoir un impact en 2020. Dans le premier match de Horus de la nouvelle année, lui et ses collègues luchadors Bandido et Flamita ont fait tomber Villain Enterprises pour capturer le ROH World Six-Man Tag Team Championship.

Shelley, un vétéran de 18 ans très décoré, a montré qu’il était aussi bon que jamais depuis son retour sur le ring l’année dernière après une interruption de plus d’un an.

Horus et Shelley sont rapides, incroyablement agiles et capables de voler la vedette. Lequel d’entre eux sortira vainqueur à Bound By Honor? Rejoignez-nous en direct à Nashville ou en streaming pour HonorClub pour le découvrir!