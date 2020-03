Alexa Bliss critique la WWE sur les titres des équipes féminines

Les titres de l’équipe féminine ont été replacés dans le contexte en décembre 2018. À ce moment-là, les fans avaient demandé ces ceintures assez souvent afin d’aider l’évolution des femmes à la WWE.

Les ceintures ont été dévoilées en janvier alors que nous avons accueilli l’an dernier les premiers champions à l’intérieur de la Chambre d’élimination. Mais la route vers la gloire pour les titres féminins par équipe s’est peut-être terminée juste là.

Comment la WWE se prépare contre le virus Corona pour Wrestlemania 36 Weekend

Les titres n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’attention et n’ont donc pas acquis beaucoup de légitimité. Elles sont soit rarement présentées, soit défendues à la télévision de la WWE, qui a déjà obtenu un contrecoup majeur de la division féminine. Maintenant, Alexa Bliss, l’un des noms éminents de la liste féminine, a ouvertement critiqué la WWE pour ne pas avoir accordé plus d’attention aux nouvelles ceintures.

Mise à jour de la carte de match de la Chambre d’élimination de la WWE après de grandes annonces

Comment le démon Bray Wyatt pour retrouver un statut solide à la WWE

Alexa Bliss a récemment parlé avec Metro au Royaume-Uni, notant à ce sujet. Elle voulait que les ceintures pour femmes jouent un rôle plus important à WrestleMania 36, ​​cette année.

«Je serais ravi que nous partions à nouveau pour les championnats par équipes. Nous établissons toujours la division des tags féminins, et il n’y a pas de meilleur endroit pour présenter les titres qu’à WrestleMania! ” Dit Alexa Bliss.

Randy Orton RKOs Hall of Famer Beth Phoenix sur WWE Raw

Little Miss Bliss a ensuite continué en disant que la WWE aurait dû accorder plus d’attention aux titres des équipes féminines, beaucoup plus tôt. Les femmes les plus talentueuses de la liste sont négligées dans le processus car elles ne pouvaient pas présenter leurs talents. Alexa Bliss traverse elle-même une période difficile de sa carrière puisqu’elle est également réservée pour faire partie d’une équipe avec Nikki Cross.

Alors qu’Alexa Bliss voulait que la WWE organise un grand match à Wrestlemania 36, ​​nous pouvons à peine nous attendre à le voir, étant donné que la carte de match serait beaucoup plus longue. Il est intéressant de noter que Bliss et Cross ont été les championnes féminines par équipe, à un moment donné pour rendre les ceintures pertinentes.

Bliss et Cross ont vaincu les Iiconics pour remporter les championnats par équipes féminines de la WWE en août dernier. Ils ont laissé tomber les ceintures aux champions actuels, les Kabuki Warriors, au Hell in a Cell PPV en octobre dernier.