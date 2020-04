Alexa Bliss et Nikki Cross ‘Next Feud Revealed, Cal Bloom fait ses débuts sur SmackDown, Plus

Comme vu lors de la diffusion de WWE SmackDown vendredi soir, Alexa Bliss et Nikki Cross ont battu Asuka et Kairi Sane dans un match revanche à WrestleMania 36 pour conserver leur championnat féminin WWE. Après le match, Carmella et Dana Brooke ont défié pour les titres. A ce jour, il n’y a pas de mot sur le moment où le match aura lieu:

Cal Bloom a fait ses débuts à la WWE sur SmackDown contre Sheamus. Bloom est le fils du membre de Beverly Brothers Wayne Bloom. Il ne devrait pas être un habitué de SmackDown à l’avenir. Il a simplement été utilisé dans l’émission pour «mettre Sheamus»: