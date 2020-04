Alexa Bliss-Nikki Cross nouveaux champions à Wrestlemania 36?

La WWE a ajouté un dernier match de championnat à la carte de match de WrestleMania 36 lundi soir dernier à Raw. Les guerrières Kabuki (Asuka et Kairi Sane) devront défendre les championnats féminins par équipe de la WWE contre Alexa Bliss et Nikki Cross à WrestleMania 36. Ce sera un match inter-marques car les champions appartiennent à Raw tandis que les challengers résident sur le SmackDown marque.

Il est juste que la WWE ait mis en place ce match malgré les barrières de la marque, car les championnats féminins par équipes pourraient flotter sur différentes marques depuis le dévoilement.

Les superstars de NXT ont également eu la chance de se battre pour l’or convoité. Pour en revenir au fait, Alexa Bliss faisait longtemps campagne pour les médailles d’or sur les réseaux sociaux alors qu’Asuka et Kairi Sane ne mettaient pas la ligne, si souvent.

La Déesse a enfin eu la chance de s’assurer la place du challenger alors que la WWE organisait un concours de singles entre elle et l’Empress of Tomorrow sur SmackDown la semaine dernière sur FOX. Alexa Bliss a remporté la victoire nette grâce à son pendentif DDT qui, à son tour, a confirmé ce match de titre à WrestleMania de la division féminine.

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là pour Bliss et Cross car ils sont susceptibles de sortir en tant que nouveaux champions une fois ce match de titre à WrestleMania 36 terminé.

Selon les rapports fournis par Wrestling Observer, Alexa Bliss et Nikki Cross devraient capturer les titres à WrestleMania 36, ​​ce week-end. Voici ce que la source avait à offrir concernant le changement de titre,

“Le fait que ce soit WrestleMania et que beaucoup de babyfaces gagnent et je pense que cela favoriserait Alexa Bliss et Nikki Cross, en plus ils n’ont pas beaucoup fait avec eux ces derniers temps et Alexa Bliss est un favori de l’entreprise.” (avec la permission de wwfoldschool.com)

Si le changement de titre se produit, Alexa Bliss et Nikki Cross seront la seule équipe de la division féminine de l’histoire à remporter les ceintures par équipe à deux reprises. Le titre reviendrait alors à SmackDown, une fois le plus grand événement de l’année passé.

Soit dit en passant, ce sera une douce revanche pour Bliss and Cross alors que leur règne prend fin par les Kabuki Warriors au cours de l’automne 2019. Depuis lors, les deux talons se sont accrochés aux ceintures pour devenir les champions les plus anciens avec ces médailles d’or. Mais il est peut-être temps de les déposer chez les deux besties de la marque bleue de la WWE.