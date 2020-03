Alexa Bliss prête pour le match par équipe par équipe à Wrestlemania 36

Selon les rapports précédents, la WWE prévoyait un match de championnat traditionnel par équipe pour le titre de la division féminine. Les sources ont informé que les officiels de la WWE prévoyaient de faire The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane) contre Divas Of Doom (Beth Phoenix & Natalya) pour le Women’s Tag Team Championship à WrestleMania 36. Mais ce match pourrait maintenant devenir un triple match d’équipe par menace avec Alexa Bliss et Nikki Cross.

Plan actuel pour deux autres matchs de Wrestlemania 36 de WWE Raw

Selon les derniers rapports d’Alex McCarthy de talkSPORT.com, Alexa Bliss et Nikki Cross devraient également participer au match de titre par équipe féminin à WrestleMania 36,

“On m’a dit que Bliss / Cross défierait les guerriers Kabuki en plus des divas de Doom dans un match à trois.”

Un nom fort et populaire comme Alexa Bliss n’a pas été utilisé dans des scénarios significatifs de la WWE depuis assez longtemps. Cela pourrait être le seul moyen de réserver l’ancienne quintuple championne féminine dans le plus grand show de Wrestlemania 36.

C’est peut-être la raison pour laquelle Alexa Bliss a rendu hommage aux champions en titre, Asuka et Kairi Sane sur Twitter, il y a quelques jours, déclarant ce qui suit,

“Je suis à la recherche de la représentation des titres par équipes féminines comme … notre division féminine des tag compte certaines des femmes les plus talentueuses de la liste … où vous chez les guerrières Kabuki …?”

Ce tweet a été suivi d’un autre où La Déesse de la WWE a demandé à Asuka de laisser sa brume verte à la maison. Apparemment, ses extensions sont beaucoup trop chères pour être affectées par le colorant alimentaire vert.

Asuka a dû remarquer la campagne d’Alexa Bliss et a donc décidé d’en parler lors de son apparition sur WWE Raw. Cependant, le match attendu à Wrestlemania n’a pas encore été annoncé.

Pendant ce temps, Little Miss Bliss a continué d’exiger le coup du titre avec un autre tweet récent. Cette fois-ci, elle a demandé à la WWE de lui donner du temps avec le micro en main. Elle est experte en matière de réduction de promotions, mais pour une raison quelconque, la WWE lui a interdit de faire une diatribe.

Alexa Bliss et Nikki Cross recherchent parfois les titres des équipes féminines. Maintenant, l’un d’eux pense qu’elle a besoin d’exprimer ses pensées sur la programmation de la WWE. Voyons si la WWE écoute enfin sa promesse.