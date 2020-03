Alexa Bliss révèle l’origine de son finisseur, et plus

Lors d’une récente interview avec la WWE sur FOX, Alexa Bliss a commenté l’origine de son finisseur Twisted Bliss, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Au nom du finisseur: «Il s’appelait autrefois le Sparkle Splash, ce qui n’est pas du tout intimidant ou menaçant. Et cela a commencé comme une sorte de blague, l’appelant le Sparkle Splash, puis il a juste fait son chemin. Mais cela a changé pour Twisted Bliss quand je suis devenu un méchant et nous nous sommes dit: «Nous avons besoin de quelque chose d’un peu plus intimidant qu’un Sparkle Splash.» »

Origines en mouvement: «Le mouvement lui-même est une corde supérieure, à moitié torsadée, un peu flip avant. Et c’était ma gymnastique qui descendait de la poutre d’équilibre, et c’est un peu d’où ça vient. La première fois que j’ai essayé, c’était dans un anneau de crash pad. Et je me souviens que Lance Storm aidait au Performance Center, et il voulait être le premier à le prendre. Mais ensuite, notre entraîneur m’a fait toucher l’arrivée – du moins, je veux dire 30 fois sur Angelo Dawkins. Et l’a fait bouger partout sur le ring pour m’assurer que je pouvais le frapper à tout moment et ne blesser personne. Le pauvre Dawkins a pris ce truc environ 20 à 30 fois en une journée. »

“La pauvre @AngeloDawkins a pris cette chose environ 20 à 30 fois par jour.” @ AlexaBliss_WWE partage les origines de son coup de grâce de haut vol: Twisted Bliss.💫 pic.twitter.com/EPxwl5uBbg

