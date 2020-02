À la fin de l’année dernière, Alexa Bliss a été photographiée avec le groupe de musique pop-punk Bowling For Soup. Il convient de noter qu’elle est une grande fan du groupe et il a été taquiné que de grandes choses étaient en préparation avec la Superstar de la WWE.

Bowling For Soup a sorti un nouveau morceau (avec un clip officiel) intitulé: «Alexa Bliss». Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo et consulter les paroles ici via Genius.