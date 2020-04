Alexa Bliss taquine une tenue spéciale pour la WWE Wrestlemania 36

La WWE continue d’agrandir et d’améliorer WrestleMania chaque année. Un barrage routier est apparu cette année sous la forme de la pandémie de coronavirus mais cela n’a pas suffi à baisser le moral car le show des spectacles va baisser, comme prévu.

En fait, cela se produira maintenant comme une affaire de deux nuits transformant le slogan qu’il est trop gros pour une nuit. Cela étant dit, nous devrons nous préparer pour voir des arrangements spéciaux.

L’une des principales caractéristiques de toute édition de WrestleMania est qu’elle propose une extravagance pour donner une expérience de vie, que ce soit des entrées ou de nouveaux engrenages dans le ring utilisés pour ajouter des sensations spéciales aux apparences.

Alexa Bliss serait l’une d’entre elles qui s’apprête à se présenter dans une telle tenue, comme elle l’a taquiné sur Internet. Elle a surtout fait de grandes choses en ce qui concerne la vitrine des immortels et cette année ne fera pas exception.

Je suis définitivement allé chercher un thème pour mon équipement de catch cette année… des suppositions ???

Alexa Bliss et Nikki Cross sont prêts à défier les guerriers Kabuki (Asuka et Kairi Sane) pour les championnats féminins par équipe dans un match qui a été principalement construit via Internet.

Tout en allant pour un autre règne de titre, la déesse apparaîtra dans une tenue sur le thème de WrestleMania comme indiqué sur sa poignée officielle Twitter. Eh bien, tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous ne pouvons pas attendre ce que Little Miss Bliss nous réserve.

L’année dernière, la WWE a fait d’Alexa Bliss l’hôte de WrestleMania 35 dans le New Jersey et elle a semblé être un délice visuel pour les fans en apparaissant sur différentes tenues éblouissantes tout au long de la nuit. Maintenant, avec une autre édition à venir, l’ancienne quintuple championne féminine doit se préparer pour une autre apparence étonnante et donner une grande raison à sa base de fans d’être reconnaissante.

Alexa Bliss est une superstar de la WWE très décorée qui a obtenu de nombreuses distinctions au cours de ses quatre années de carrière dans l’entreprise.

Comme révélé dans une session de chat avec A Little Late With Lilly Singh, elle a révélé ne pas vouloir être “encore adulte” et cela a joué un rôle énorme pour elle de devenir une partie de l’univers WWE,

“Donc, c’était après l’université et je ne voulais pas encore devenir adulte. J’ai dit à ma mère: “Hé, je sais ce que je vais faire. Je vais m’inscrire, “parce qu’il y avait un lien – vous êtes allé sur WWE.com et vous êtes inscrit avec un lien, vous avez fait une vidéo, c’était tout – je me disais:” Je vais essayer d’être à la WWE », et elle dit:« ha ha ha… l’enfer que vous êtes. »» (avec la permission de ringsidenews.com)