Alicia Atout révèle pourquoi elle a signé avec MLW, des pourparlers de lutte possibles

Lors d’une récente interview avec le podcast Conversations With Love, Alicia Atout a commenté la signature avec MLW, peut-être la lutte, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Si la radiodiffusion et le journalisme étaient toujours ce qu’elle voulait faire: «Ce n’était, assez drôle, jamais un de mes objectifs. Quand j’ai grandi, je voulais soit être le chanteur principal d’un groupe, soit je voulais être professeur. J’ai donc postulé dans un tas de lycées – ou lycées, universités – quand j’étais au lycée et j’ai été accepté dans un tas, mais c’était aussi ‘broadcasty’ et basé sur les actualités et je me disais ‘oh, je je veux écrire plus sur les trucs que j’aime », et j’ai donc décidé de commencer à publier des trucs en ligne. Donc, mon site est finalement arrivé à un point où j’interviewais certains des meilleurs groupes à la radio et des groupes que j’aimais depuis que j’étais enfant, et vous pourriez juste aimer voir et ressentir la popularité. Vous savez, je me bousculais comme un fou, puis mon père m’a dit: “Il y a un tout autre marché là-bas. Il y a le marché des célébrités, il y a le marché des athlètes, il y a le marché du film, vous savez, des acteurs et des actrices. Vous aimez toutes ces choses, pourquoi ne vous aventurez-vous pas dans autre chose? »Encore une fois, un peu comme la façon dont il m’a poussé à faire cette interview à Bombay (Bicycle Club), vous savez, comme m’a jeté et sans gilet de sauvetage au piscine, c’était en train de se reproduire où il était, vous savez, vous êtes bon dans ce domaine maintenant. Genre, élargissons vraiment ça. J’ai donc fait ma première interview de catch. J’ai tendu la main et ils m’ont dit oui, sont descendus, ont mis KO, je me suis senti vraiment positif. Je me disais: “Ooh, j’aime ça.” Et puis ça s’est épanoui, et j’ai commencé à faire de plus en plus de catch que de musique vraiment. “

Ce qui l’a amenée à signer avec la Major League Wrestling: «C’était vraiment surréaliste pour moi quand des discussions sur un contrat sont venues à ma rencontre parce que c’est quelque chose que je ressens vraiment, beaucoup de gens dans la lutte, et c’est très important quand quelqu’un dit:« Hé, nous voulons que vous soyez exclusif pour nous. Nous voulons que vous participiez tous. Nous voulons mettre du temps à vous avoir et vraiment vous faire un visage de notre marque. “Et donc, quand ils m’ont approché, je me suis dit:” Oh, c’est cool. “Comme, j’ai regardé le produit, je suis ami avec le vestiaire. C’était juste bien. J’ai entendu tellement de bonnes choses au sujet de Court, le propriétaire, comment il est toujours en train de bousculer et a une telle passion pour ça. Même si vous regardez son flux Twitter, il est constamment en mouvement, essayant de faire de nouvelles affaires et de meilleures choses pour la marque. Donc, après quelques allers-retours et avoir fait mon premier événement avec eux – nos premières enregistrements à New York, j’ai fait avec eux – c’était juste bien et je me disais: “ Oh merde, je suis sur le point de le verrouiller, n’est-ce pas I. ‘C’était vraiment émouvant pour moi parce que je ne savais pas si je serais signé parce que beaucoup de choses que je faisais avant, c’était juste que je me présente, je fais mon truc et je pars. Beaucoup de fans ont spéculé que j’étais signé avec d’autres sociétés, mais je ne l’ai jamais été et je n’ai jamais dit que je l’étais. Alors quand je suis venu vers eux en m’approchant, j’étais comme, ouais, je vais faire ça parce que je me sens juste heureux quand je suis dans ce vestiaire ou quand je fais des promos ou que je travaille avec leur équipe de production . Comme si c’était juste une très bonne ambiance avec une lutte impressionnante. Donc, tout cela ressemblait à – c’est tellement ringard, mais c’était comme si c’était censé être dans un sens. Je suis donc très heureux que mon tout premier contrat de lutte professionnelle ait été signé et c’était avec eux! “

Sur la préparation d’une promo scénarisée par rapport à une interview: “Eh bien, quand je marche dans MLW pour faire des promos, j’entre avec une attitude du genre,” d’accord, génial. Je filme avec des amis, ça va être amusant. Voyons ce qui se passe. »Je ne dis nullement que nous allons sans avoir la moindre idée de ce que nous allons dire. Il y a toujours des notes parce que vous devez continuer le scénario. Tout le monde sait ça. Mais ils vous donneront la note et vous pourrez ensuite la prendre, courir avec et improviser un peu. Alors que lorsque je venais d’être scénarisé avec quelques autres spots que j’ai été, que ce soit des indépendants ou des majors, il y a eu des moments où ça disait: “ D’accord, veuillez littéralement essayer d’obtenir ce mot pour mot et courir avec. ” Je suis plus nerveux pour ceux-là parce que j’aime le ton conversationnel, et j’ai l’impression que cela se révèle plus naturel à la caméra. Donc un, au fond de mon esprit quand il est scénarisé, je me dis: «Oh mon Dieu, vais-je sortir comme un de ces robots? Oh, je vous en prie, non. “Et puis deux, je pense à des façons de vraiment améliorer la promo. Mais, parfois, vous devez connaître votre place et vous ne pouvez parfois rien dire. L’une des choses que j’ai vraiment respectées à propos de MLW, c’est si j’ai des commentaires ou si je pense “Oh je pense que le libellé serait si bon”, ou si j’ai quelque chose à dire, ils ne pensent pas, comme, “qui est cette nana qui nous dit des trucs” – ils n’agissent pas de cette façon. Ils le prendront en considération et la plupart du temps si c’est mieux pour la promo ou mieux pour tout ce qu’ils vont l’utiliser. Cela me donne l’impression d’avoir fait le bon choix en signant avec eux, car ils respectent ma contribution et ce que non seulement moi, mais aussi ce que le reste du vestiaire apporte à la table. »

Si elle désire entrer elle-même dans le ring: “Jamais! Je suis un bébé. Je me blesse si facilement. La seule fois où vous verrez Alicia Atout sur le ring, c’est si elle a un microphone à la main pour faire une promo. »