Analyse de la refonte de la division Tag Team au Japon

Gedo a encore frappé! La division par équipe, dont une bonne partie des fans de New Japan se sont plaints d’être, pour le dire simplement, mal réservée; reçoit un traitement assez spécial en ce début 2020!

Aujourd’hui, je vous invite à discuter de tout cela, de Wrestle Kingdom à aujourd’hui ainsi que de plonger dans les possibilités futures pour avoir des éléments pour, éventuellement, répondre à cette question…

Aurons-nous enfin une division par équipe solide?

Il semble que New Japan ait, espérons-le, décidé de se concentrer davantage sur sa division par équipe; ce qui est une excellente nouvelle pour tout fan de la promotion compte tenu de l’état de cette division. Depuis Wrestle Kingdom, New Japan prend des directions différentes par rapport à ce qui a été fait ces dernières années. Roppongi 3K a finalement réussi à remporter le match de championnat IWGP Junior Heavyweight Tag Team sur la plus grande scène, et a conservé les ceintures depuis contre ses rivaux Desperado & Kanemaru ainsi que contre les seniors Taguchi et Romero; ce qui signifie probablement que nous pourrons enfin voir un long titre courir pour SHO et YOH, quelque chose qui se fait depuis longtemps.



Nous avons également pu assister à la montée en puissance de FinJuice, remportant à la fois les titres de la World Tag League et de l’IWGP Heavyweight Tag Team, et bien que leur règne n’ait pas duré longtemps (ce qui était à prévoir); nous avons encore pu voir une nouvelle équipe se lever à l’occasion contre les talons hauts éternels de Guerrillas Of Destiny, qui ont récupéré les titres de Juice & Finlay.

Cependant, ce ne serait pas la fin du changement, car les champions à 6 reprises, à égalité avec TenCozy (Satoshi Kojima et Hiroyoshi Tenzan), seraient contestés et vaincus par le duo de superstars Hiroshi Tanahashi et Kota Ibushi. Pas une; mais deux nouvelles équipes babyface ont été propulsées au sommet de la scène des équipes d’étiquettes dans ce très court laps de temps. S’il est peu probable que l’équipe connue sous le nom de Golden Ace reste une équipe de base pendant longtemps, étant donné le statut d’étoile du principal événement d’Ibushi sur le chemin de la «rédemption»; c’est une nouvelle bouffée d’air frais pour la division.

Golden Ace n’est-il qu’un moyen pour arriver à une fin?

Juste après que Tanahashi et Ibushi ont remporté les ceintures, ils ont été attaqués par Dangerous Tekkers, l’équipe de Zack Sabre Jr et Taichi. Une équipe qui est déjà entrée à deux reprises dans la World Tag League mais n’a pas encore disputé de championnat; ce qui est une autre bonne nouvelle, étant donné que la division manquait gravement de talons. Alors que New Japan n’a pas encore fait d’annonce concernant une éventuelle première défense contre Dangerous Tekkers pour Golden Ace; de grandes chances sont que nous verrons finalement ce match se produire, et une aura d’imprévisibilité entoure ce match.

Après tout, Golden Ace, tout en battant une équipe très expérimentée en G.O.D, reste une équipe très jeune en termes de temps passé ensemble. Même si Tanahashi et Ibushi se sont associés plus d’une fois dans des tags multi-hommes auparavant; et évidemment, se sont affrontés à plusieurs reprises. Ils se connaissent certainement, mais la question, et l’histoire ici, est de voir s’ils sont plus qu’une merveille à un coup. Le fait étant qu’avec la montée en puissance de Dangerous Tekkers et le retour éventuel de FinJuice plus tard cette année, New Japan a commencé à reconstruire le côté Heavyweight de la division.

Avant de mettre fin à cet article, je voudrais aborder autre chose.

Qui représente CHAOS au sein de la division Tag en dehors de Roppongi 3K?

La dernière équipe «établie» que nous avions était Ishii et Yano, qui ont participé pour la dernière fois à la World Tag League en 2018. Avec les meilleurs amis maintenant à AEW, la faction n’a pas de représentation dans cette division, et alors qu’Ishi avait YOSHI-HASHI comme partenaire pour WTL l’année dernière; il est difficile de dire si le Nouveau Japon capitalisera jamais sur un tel appariement. Appariement qui pourrait finalement élever un peu YOSHI-HASHI.

Maintenant, bien que ce soit une solution, permettez-moi de mettre autre chose sur la table:

Ishii et Goto s’associent à nouveau.

Le raisonnement ici est très simple. Ici, nous avons deux gars qui ont eu d’innombrables batailles au fil des ans, au point où ils peuvent légitimement être considérés comme des rivaux en quelque sorte; même si le record du simple parle largement en faveur de Goto, avec 11 victoires en 14 matches. Cependant, ils font maintenant partie de la même faction depuis quelques années, et on peut facilement supposer qu’il existe un respect mutuel entre les deux hommes; venant de leur propre rivalité pour eux étant les deux champions incontournables des poids libres en plus de Katsuyori Shibata.

Quelle meilleure façon d’ajouter encore plus de carburant à la division des balises qu’en prenant deux de vos plus grandes stars en simple; deux que vous avez à peine utilisé en dehors de la scène du titre NEVER Openweight, et leur donnez-vous une vraie course en équipe de tag?

Avec le peu de chances de voir Ishii ou Goto obtenir AU MOINS un titre intercontinental; qui dans les deux cas se sentiraient gagnés après tout le dévouement qu’ils ont mis pour élever la ceinture JAMAIS Ouvert. La meilleure alternative pour garder ces deux hommes pertinents en dehors des tournois et des défis de titre occasionnels des poids lourds pourrait très bien être une course par équipe.

Bien sûr, cela ne bénéficierait pas seulement à eux, mais aussi à la division. Comparons avec les champions par équipe actuels; qui peut tenir dans un rôle similaire en fonction de la durée de leur course. Quiconque finira par vaincre Golden Ace pour les titres gagnera un gros coup de pouce; comme nous parlons toujours d’une équipe mettant en vedette deux des plus grands personnages que New Japan a vus au cours de la dernière décennie et au-delà.

Cependant, comme je l’ai souligné plus tôt, Ibushi aura de plus grands objectifs en tête que d’être un champion avec son «Dieu»; un objectif aussi important que cela pourrait être pour lui. Bien que nous puissions les voir faire équipe à nouveau après la fin de cette première manche, les chances de voir Golden Ace devenir une équipe de base au sein de la division sont minces. Ce ne serait pas un problème avec un appariement Ishii / Goto pour la raison initiale.

De plus, pour finir les choses concernant notre petite comparaison; vous pouvez facilement utiliser une telle équipe comme un obstacle à surmonter pour qu’une autre équipe s’intensifie et s’établisse. Encore plus, suite à une course relativement dominante de notre duo CHAOS nouvellement réformé; quelque chose dont FinJuice ou Dangerous Tekkers pourraient facilement bénéficier à l’avenir.

2020 a assez bien commencé pour la division par équipe du Nouveau Japon. L’équipe Junior Ace semble dominer et le côté Heavyweight voit de nouvelles équipes se lever. Pensez-vous que cette bonne dynamique va durer? Que pensez-vous d’un jumelage Ishii & Goto pour continuer dans cette même direction?