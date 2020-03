Ancien champion de la WWE malade; Wrestlemania Match à changer

Comme indiqué dans l’édition de SmackDown de la semaine dernière, un énorme match à triple menace se déroulera à WrestleMania 36. Le Miz et John Morrison sont actuellement prêts à se défendre contre The Usos (Jimmy et Jey Uso) et The New Day (Big E et Kofi Kingston).

Mais comme quelques autres matchs sur la carte WrestleMania, celui-ci sera également changé en match d’échelle de concours en simple si les récents rapports doivent passer.

Nouvelles annonces sur WWE Smackdown, mise à jour de la carte de match Wrestlemania

L’ancien champion de la WWE The Miz aurait été retiré de la carte WrestleMania 36 en raison d’une maladie. Dave Meltzer de Wrestling Observer a noté que le match prévu entre The Miz et John Morrison avait été modifié pour cette raison.

La superstar de la WWE, Mandy Rose, révèle comment elle est devenue championne de bikini

Maintenant, John Morrison affrontera l’un des Usos dans un match d’échelle alors que The New Day a été retiré de la confrontation de WrestleMania, ce qui pourrait créer une situation très intéressante.

WrestlingINC.com a rapporté qu’Asuka et Cesaro étaient également hors service en raison d’une maladie, mais il semblait que les deux étaient présents lors de l’enregistrement de WrestleMania. Cesaro est susceptible d’être vu à côté du coin de Sami Zayn quand il défend son championnat intercontinental contre Daniel Bryan.

Quant à Asuka, elle a été battue par Alexa Bliss sur SmackDown ce qui devrait conduire à mettre en place le dernier match de la carte WrestleMania où elle et Kairi Sane se défend contre Bliss et Nikki Cross.

Il a également été signalé que l’actuel champion des États-Unis, Andrade, avait été retiré de la carte WrestleMania 36 après avoir subi une blessure. Il ne participera donc pas au ou aux spectacles qui seront désormais remplacés par Austin Theory. Il fait équipe avec Angel Garza pour affronter les champions de la WWE RAW Tag Team The Street Profits (Montez Ford et Angelo Dawkins) pour les titres.

Plus tôt, le plan était d’organiser un concours de simple entre Andrade et Rey Mysterio dans un match de titre américain qui a été abandonné en raison de la mise en quarantaine du challenger.

L’ancien champion par équipe de Raw Tag, Murphy devait apparaître sur RAW lundi soir dernier. Mais il n’a pas pu apparaître car les médecins ne l’ont pas autorisé à participer au spectacle. C’est pourquoi nous n’avons pas vu Murphy ou l’AOP aux côtés de leur leader Seth Rollins alors qu’il réduisait une promo s’adressant à Kevin Owens.

Dave Meltzer a ajouté que Murphy était malade et n’avait pas assisté aux enregistrements télévisés de la semaine dernière. Il n’y a aucune mise à jour pour savoir si cela a quelque chose à voir avec la pandémie de coronavirus. La même raison a forcé Roman Reigns à se faire exclure de la carte WrestleMania qui ne sera pas vue dans son match prévu contre Goldberg.