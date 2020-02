Angel Garza fait ses débuts sur RAW, Charlotte Flair confirmée pour le NXT de cette semaine

La WWE a confirmé que Charlotte Flair apparaîtra sur l’émission WWE NXT de cette semaine pour répondre au défi de Rhea Ripley de RAW.

Comme on l’a vu lors de la diffusion de WWE RAW lundi soir, Angel Garza a fait ses débuts sur la liste principale. Il est sorti et a attaqué Humberto Carrillo et Rey Mysterio. Garza était dans le ring avec Zelina Vega et a coupé une promo, disant que Carrillo était une honte pour leur famille et les Latinos. Vega a ensuite giflé Carrillo. Mysterio est sorti pour la sauvegarde, mais Garza l’a frappé avec un Hammerlock DDT sur le sol en béton.

“VOUS me répondez!” – @AngelGarzaWWE à @humberto_wwe #RAW @Zelina_VegaWWE ​​pic.twitter.com/feYnFnMUts

– WWE Universe (@WWEUniverse) 4 février 2020

Cherchant à se venger de l’attaque de la semaine dernière contre @AndradeCienWWE, @Zelina_VegaWWE ​​surprend @humberto_wwe avec un visage familial f̶a̶m̶i̶l̶i̶a̶r̶… @AngelGarzaWwe! #RAW pic.twitter.com/Li5WHne7E1

– WWE (@WWE) 4 février 2020

VOUS VOULEZ UN COMBAT?! @ Reymysterio est venu en aide à @ humberto_wwe… Est-il sur le point de s’affronter contre @AngelGarzaWwe sur #RAW? pic.twitter.com/cJRJCt5aWx

– WWE (@WWE) 4 février 2020

Frapper @reymysterio avec la force du genou?

Pas mal pour un début #RAW, @AngelGarzaWwe. pic.twitter.com/oNUCtI8qWA

– WWE Universe (@WWEUniverse) 4 février 2020

Celui-ci vient de s’interrompre SCREECHING…

Et @AngelGarzaWwe semble vraiment heureux à ce sujet. #RAW pic.twitter.com/IaiZwh1kKU

– WWE (@WWE) 4 février 2020

