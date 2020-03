Annonce de deux matchs majeurs pour NXT

Lors de l’édition de ce soir de Monday Night RAW, deux matchs de championnat majeurs seront décidés ce mercredi soir en direct sur NXT! Le spectacle de cette semaine sera diffusé en direct pour la première fois depuis le WWE Performance Center. Les deux matchs de championnat annoncés sont les suivants:

Keith Lee défendra le NXT North American Championship contre Cameron Grimes. Cameron Grimes mettra-t-il fin au règne imparable de Keith Lee, ou sera-t-il contraint de se prélasser dans la gloire de Keith?

The BroserWeights (Matt Riddle et Pete Dunne) défendront le NXT Tag Team Championship contre L’ère incontestée. Matt Riddle et Pete Dunne pourront-ils conserver leur championnat contre l’une des écuries les plus dominantes de l’histoire NXT?