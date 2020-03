Annonce de la date de sortie du nouveau mémoire de Jim Ross

Le dernier mémoire du Temple de la renommée de la WWE et du commentateur d’AEW, Jim Ross, sera publié à la fin de ce mois. Tiller Press sortira Black Hat: My Life in the WWE and Beyond le 31 mars. Vous pouvez commander le livre via Amazon.com dès maintenant. Il est décrit comme suit,

De l’annonceur de lutte légendaire Jim Ross vient un mémoire franc et coloré sur le fonctionnement interne de la WWE et les crises personnelles qu’il a traversées au plus fort de sa carrière. Jim Ross est la voix bien-aimée de la WWE – et maintenant All-Elite Wrestling – depuis des décennies, mais l’homme est bien plus que ce que les fans savent. Dans cette suite de son mémoire Slobberknocker de 2017, Ross partage l’histoire de la montée de la lutte professionnelle d’un spectacle décalé à une industrie de plusieurs milliards de dollars dans les années 1990 et 2000. Under the Black Hat regorge d’histoires de la folie de la WWE, y compris le soutien de Ross à des talents mondiaux comme Dwayne «The Rock» Johnson, Stone Cold Steve Austin et John Cena. Il retrace la rupture de la relation de Ross avec Vince McMahon, son retour triomphal à Wrestlemania 32, et les défis déchirants qu’il a subis dans les coulisses, notamment de multiples épisodes débilitants de paralysie faciale et la mort soudaine et tragique de sa femme, Jan. personnages plus grands que nature, l’histoire de Ross est d’une échelle humaine attachante, tournant un œil bourru mais doux sur les thèmes de l’ennui professionnel, de l’âgisme, du handicap et du deuil. Raconté avec cœur, humour et honnêteté sans faille, Under the Black Hat est un cadeau non seulement pour ses nombreux fans de toujours, mais aussi pour les nouveaux qu’il trouvera à coup sûr.