Annonce de la première date de la saison 5 de Total Bellas

La WWE a publié ce qui suit:

«TOTAL BELLAS» DE RETOUR JEUDI 9 AVRIL À 22H ET / PT SUR E!

BRIE ET ​​NIKKI BELLA EMBRASSENT LES DOULEURS ET TOURS DOUX DE LA VIE COMME UNE PROPOSITION ROMANTIQUE EST PLANIFIÉE ET LES GROSSESSE JUMELLES SONT CÉLÉBRÉES

· “Total Bellas” premières sur Jeudi 9 avril à 22 h HE / HE sur E!

· Caractéristiques de la saison 5: Brie Bella®, Nikki Bella®, Daniel Bryan® et Artem Chigventsev

· Nikki et Brie enfin agir sur un besoin toujours croissant de renouer avec leur père tout en travaillant sur leurs mémoires. Alors qu’elles veulent en savoir plus sur lui, sa famille et leurs racines mexicaines américaines, les sœurs s’inquiètent de la façon dont cela affectera leur mère.

· Quand Artem est surpris et confus de découvrir qu’il ne reviendra pas à “Dancing with the Stars” Nikki l’aide à explorer de nouveaux objectifs de carrière.

· Après près de six ans de mariage, Brie et Bryan travaillent d’arrache-pied pour trouver un compromis dans leur relation alors qu’ils nourrissent leur fille Birdie, leur carrière et découvrent qu’ils attendent leur deuxième enfant.

· Malgré les défis réels et relatables de leur vie, Nikki et Artem’s l’amour ne fait que se renforcer. Artem propose lors d’une escapade romantique à Paris, et peu de temps après le couple connaît un autre moment qui change la vie lorsque Nikki découvre qu’elle est enceinte.

· Alors que les sœurs sont enthousiastes à l’idée d’entreprendre ensemble leur voyage de procréation, Brie est d’abord choquée de réaliser qu’elles sont enceintes en même temps.

Nikki et Brie servir de producteurs exécutifs. Gil Goldschein, Russell Jay et Farnaz Farjam Chazan sont producteurs exécutifs pour Bunim / Murray Productions et Kevin Dunn et Chris Kaiser sont producteurs exécutifs pour la WWE.

À propos d’E! Divertissement

E! est la seule marque mondiale multiplateforme pour tout ce qui touche à la culture pop. Le réseau est actuellement disponible pour 91 millions d’abonnés au câble et au satellite aux États-Unis et dans 161 pays dans le monde. E! la programmation comprend des séries populaires «Keeping Up with the Kardashians», «Very Cavallari», «Total Bellas», «Botched» et «E! True Hollywood Story », série d’actualité« Nightly Pop », nouvelle série« Meet the Frasers »et le retour de« The Soup ».« E! News »est le principal éditeur multiplateforme qui fournit des informations de dernière heure sur le divertissement et une couverture de la culture pop 24/7 sur EOnline.com et tous les médias numériques et sociaux. La solide programmation de la marque comprend deux émissions matinales basées à New York «E! News »et« Pop of the Morning », ainsi que« In the Room »et« Daily Pop », et des émissions numériques:« E! News ’The Rundown», «Face Forward» et «What The Fashion» sur Snapchat. Les événements exclusifs «Live from the Red Carpet» d’E! Permettent aux fans de rester en contact avec leurs stars préférées lors des plus grandes soirées de la culture pop et les «E! People’s Choice Awards »célèbre le meilleur de la culture pop et est la seule remise de prix pour le peuple, par le peuple. E! est un réseau de NBCUniversal Entertainment & Lifestyle Group, une division de NBCUniversal, l’une des principales sociétés mondiales de médias et de divertissement dans le développement, la production et la commercialisation de divertissement, de nouvelles et d’informations à un public mondial. Pour plus d’informations sur l’entreprise, visitez www.nbcuniversal.com.

À propos de la WWE

WWE, une société cotée en bourse (NYSE: WWE), est une organisation médiatique intégrée et un leader reconnu du divertissement mondial. La société se compose d’un portefeuille d’entreprises qui créent et fournissent du contenu original 52 semaines par an à un public mondial. La WWE s’est engagée à offrir un divertissement familial à ses programmes de télévision, à la carte, aux médias numériques et aux plateformes d’édition. Les programmes TV-PG de WWE, destinés aux familles, peuvent être vus dans plus de 800 millions de foyers dans le monde en 28 langues. WWE Network, le tout premier réseau premium 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui comprend tous les pay-per-views en direct, la programmation programmée et une énorme bibliothèque de vidéo à la demande, est actuellement disponible dans plus de 180 pays. La société est basée à Stamford, dans le Connecticut, avec des bureaux à New York, Los Angeles, Londres, Mexico, Mumbai, Shanghai, Singapour, Dubaï, Munich et Tokyo.

Des informations supplémentaires sur WWE (NYSE: WWE) sont disponibles sur wwe.com et corporate.wwe.com. Pour plus d’informations sur nos activités mondiales, rendez-vous sur http://www.wwe.com/worldwide/.