Annonce de la semaine de la Wrestlemania WWE Network; Programmes révélés

La WWE est déterminée à faire de WrestleMania 36 un événement réussi alors que le monde continue de traverser la pandémie de coronavirus. Une bien meilleure partie du monde passe du temps chez eux dans un état de verrouillage et donc la WWE leur offre beaucoup de contenu à surveiller sur le réseau WWE.

Auparavant, il n’y avait aucune confirmation quant à savoir si la WWE présenterait une pré-émission avant que WrestleMania 36 ne commence à partir de ce samedi. Il a été noté par la WWE qu’une pré-émission d’une heure de coup d’envoi sera en effet diffusée avant la diffusion de WrestleMania 36, ​​samedi et dimanche, à 18 heures HE. La carte principale WrestleMania commencera à 19 h HE sur le paiement à la séance et le réseau WWE.

Il n’y a aucune confirmation disponible s’il y aura des matchs lors du pré-show de WrestleMania ou si tous les matchs auront lieu sur la carte principale elle-même.

Pendant ce temps, un ensemble de contenus uniques a été ajouté à WWE Network pour hype la 36e édition de la vitrine des immortels.

La WWE a confirmé plusieurs nouveautés pour WrestleMania 36 Week sur le réseau WWE, dont “Où sont-ils maintenant?” programmes sur Gene Snitsky et Eva Marie, Best of WrestleMania Theatre, un épisode WWE Untold sur WWE Hall of Famers Shawn Michaels et Kurt Angle jetant un regard en arrière sur leur match WrestleMania 21, un épisode de la WWE Chronicle sur Drew McIntyre et un épisode WWE 24 sur WWE Hall of Famer Edge, et plus encore. Consultez la liste complète des programmes qui ont déjà commencé à promouvoir le plus grand événement de l’année.

LUNDI 30 MARS

Les meilleurs matchs WrestleMania d’Edge – Disponible sur demande à 15 h. ET

Revivez les batailles les plus incroyables de la superstar classée sur la scène la plus grande de toutes.

MARDI 31 MARS

The Broken Skull Sessions – Versions non censurées (TV-MA) – Disponible sur demande à 10 h HE

Pour la toute première fois, des épisodes précédemment diffusés de l’interview sans restriction de «Stone Cold» de Steve Austin seront présentés sans aucune censure ni filtrage.

15 plus grands matchs du titre WrestleMania des 15 dernières années – Disponible sur demande à 10 h HE

Edge contre The Undertaker, Ronda Rousey contre Charlotte Flair contre Becky Lynch, Batista contre John Cena. Découvrez où ces affrontements de championnat et d’autres se sont classés parmi les 15 plus grands matchs de titre WrestleMania des 15 dernières années, présentés par Snickers.

Les meilleurs matchs WrestleMania de Shawn Michaels – Disponible sur demande à 15 h. ET

Ils ne l’appellent pas «M. WrestleMania ”pour rien. Assistez au meilleur de Shawn Michaels au Show of Shows alors que le WWE Hall of Famer est à la hauteur de son surnom dans ces confrontations classiques.

MERCREDI 1 AVRIL

The Bump de la WWE – Streaming à 10 h HE

AJ Styles et Humberto Carrillo rejoignent le gang sur The Bump de la WWE.

Les meilleurs matchs de WrestleMania de Triple H – Disponible sur demande à 15 h. ET

Des affrontements avec The Undertaker aux principaux événements du Championnat du monde, regardez les plus grands succès du jeu à WrestleMania.

Les 8 matchs les plus mémorables de Charlotte Flair – Disponible sur demande à 15 h. ET

Découvrez les huit plus grands matchs de The Queen, avec des affrontements classiques contre Sasha Banks, Ronda Rousey et Asuka.

JEUDI 2 AVRIL

Où sont-ils maintenant?: Eva Marie & Snitsky – Disponible sur demande à 10 h HE

Découvrez ce qu’Eva Marie et Snitsky, deux des superstars les plus inoubliables de la WWE, ont préparées aujourd’hui dans un nouvel épisode de Where Are They Now?

WWE Dream Match Mania – Streaming à 13 h ET

Les superstars de la WWE commentent des matchs de rêve simulés, tels que joués sous forme de jeu vidéo.

“Stone Cold’s” Best WrestleMania Matchs – Disponible sur demande à 15h00. ET

Aucune superstar n’a jugé The Attitude Era tout comme «Stone Cold» Steve Austin. Regardez les meilleurs affrontements de WrestleMania du Texas Rattlesnake pendant l’une des périodes les plus appréciées du divertissement sportif.

Best of WrestleMania Theatre – Disponible sur demande à 15 h. ET

Vivez vos matchs WrestleMania préférés comme vous ne les avez jamais vus auparavant avec le Best of WrestleMania Theater.

WWE NXT UK – Disponible sur demande à 15 h ET / 20 h BST

Regardez les meilleurs concurrents du Royaume-Uni sur un nouvel épisode de NXT UK, avec un Battle Royal de 20 hommes pour déterminer le prochain challenger du champion NXT UK WALTER.

Cette semaine à la WWE – Streaming à 19 h ET

Scott Stanford et Alyse Ashton vous renseignent sur les dernières nouveautés de l’univers WWE.

WWE NXT – Disponible sur demande à 22 h 00 ET

Rattrapez-vous sur l’épisode de NXT de la nuit précédente, le dernier arrêt de la marque en noir et or avant WrestleMania.

VENDREDI 3 AVRIL

WWE Untold: HBK vs.Angle – Disponible sur demande à 10 h HE

Découvrez l’histoire complète de l’incroyable épreuve de force de WrestleMania 21 entre M. WrestleMania et le médaillé d’or olympique, avec des interviews de Shawn Michaels, Kurt Angle, Johnny Gargano et Michael Cole.

The Undertaker’s WrestleMania Streak – Disponible sur demande à 15 h 00. ET

Revivez les meilleurs matchs de The Phenom au Show of Shows, y compris les batailles les plus mémorables de sa légendaire WrestleMania Streak.

Meilleurs matchs de l’échelle WrestleMania – Disponible sur demande à 15 h. ET

Les superstars élèvent toujours leur jeu à WrestleMania, mais ces matchs d’échelles palpitants et audacieux l’amènent à un nouveau niveau.

205 Live – Streaming à 22 h ET

Les concurrents les plus excitants et les plus intrépides de moins de 205 livres prennent la vedette sur WWE Network.

SAMEDI 4 AVRIL

WWE Chronicle: Drew McIntyre – Disponible sur demande à 10 h HE

Les caméras du réseau WWE suivent Drew McIntyre alors qu’il triomphe au WWE Royal Rumble et se prépare à défier le champion universel Brock Lesnar à WrestleMania 36.

Les meilleurs matchs de WrestleMania de Randy Orton – Disponible sur demande à 15 h. ET

Revivez les plus grands matchs de WrestleMania de Randy Orton – et des RKO inoubliables de nulle part – contre les plus grands noms de la WWE.

The Bump de la WWE – Diffusion EN DIRECT à 13 h ET

Le compte à rebours de WrestleMania 36 se poursuit sur un nouvel épisode de The Bump de la WWE, avec des apparitions de Superstars de la WWE.

WrestleMania 36 Kickoff Part 1 – Streaming à 18 h ET / 15 h PT

Un groupe d’experts fournira une analyse clé dans l’heure précédant WrestleMania 36 Partie 1.

WrestleMania 36 Partie 1 – Streaming à 19 h ET / 16 heures PT

The Showcase of the Immortals revient sur WWE Network pour la première partie d’un spectacle de deux nuits sans précédent. Issu du WWE Performance Center, WrestleMania de cette année sera organisé par l’ancien grand NFL Rob Gronkowski.

DIMANCHE 5 AVRIL

WWE 24: Edge: The Second Mountain – Disponible sur demande à 10 h HE

Ce nouvel épisode des docuseries populaires de WWE Network vous ramène dans les coulisses du voyage ardu et une fois insondable du WWE Hall of Famer Edge vers le cercle carré.

The Bump de la WWE – Diffusion EN DIRECT à 13 h ET

L’équipage The Bump de la WWE anticipe une deuxième nuit d’action sur la plus grande scène de tous.

WrestleMania 36 Kickoff Part 2 – Streaming à 18 h ET / 15 h PT

Des experts de la WWE rejoignent le panel Kickoff pour décomposer les plus grands matchs de WrestleMania 36 Partie 2.

WrestleMania 36 Partie 2 – Streaming à 19 h ET / 16 heures PT

Le seul WrestleMania Too Big pour Just One Night revient pour la deuxième nuit, animée par Rob Gronkowski et mettant en vedette des matchs de rancune passionnés et des combats de titre. (Source – communiqué de presse)

À l’origine, la WWE organise une série d’événements avant WrestleMania qui se compose de WrestleMania Axxess, d’une cérémonie au Temple de la renommée, de NXT TakeOver et plus encore. Cette année, tous ces éléments ont été supprimés en raison de l’épidémie de COVID-19 et il n’y a pas de meilleure façon de passer du temps en regardant le contenu unique qu’offre WWE Network. Nous espérons que l’Univers WWE sera ravi de voir l’intégralité du calendrier de programmation de WrestleMania 36 semaines, comme annoncé ci-dessus.