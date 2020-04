ECW Press a envoyé le communiqué de presse suivant, annonçant la troisième “Ultimate Historical Edition” du livre d’Irvin Muchnick sur le double meurtre-suicide de Chris Benoit:

ECW Press annonce la publication de la troisième “Ultimate Historical Edition” du classique d’Irvin Muchnick en 2009, CHRIS & NANCY: The True Story of the Benoit Murder-Suicide et Pro Wrestling’s Cocktail of Death.

Ce livre, le récit définitif de l’heure la plus sombre de la lutte professionnelle – le week-end de juin 2007 lorsque la star bien-aimée de la WWE, Chris Benoit, a étranglé sa femme Nancy et cassé le cou de leur fils Daniel, 7 ans, avant de se pendre – comprend maintenant un nouveau 3400- introduction de mots expliquant le rôle d’un petit joueur dans le monde de la lutte professionnelle: maintenant le président Donald Trump. Dans un essai culturel de grande envergure, Muchnick explique comment Trump a amené à la fois le «style de lutte» et les liens commerciaux de la lutte dans son ascension populiste et démagogique au pouvoir.

La tragédie de Benoit s’est produite peu de temps après la publication du livre de presse de l’ECW 2007 de Muchnick, WRESTLING BABYLON: Piledriving Tales of Drugs, Sex, Death, and Scandal. Une annexe à la vague de décès précoces d’artistes dans l’industrie de la lutte – dont Benoit deviendrait l’exemple le plus dramatique et odieux au sommet du phénomène – a conduit à des enquêtes du Congrès. Le membre minoritaire de rang élevé du sous-comité d’enquête du comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce a cité les recherches de Muchnick sur les décès dans la lutte.

Lors de la publication originale, CHRIS & NANCY est ensuite devenu un élément central de la recherche sur l’opposition politique lors des campagnes infructueuses du Sénat américain de 2010 et 2012 dans le Connecticut de Linda McMahon, ancienne PDG de la WWE et épouse du président de la WWE Vince McMahon. En 2017, Linda McMahon est devenue membre du cabinet du président Trump, en tant que chef de la Small Business Administration. Les McMahons ont été les plus grands contributeurs à la Fondation Donald J. Trump, frauduleuse et indépendante.

Muchnick a déclaré: «Pendant des décennies, j’ai été très intéressé par la lutte professionnelle, du point de vue du journalisme d’investigation et de l’analyse de la culture pop. C’est un sujet sur-couvert de façon insignifiante et sous-couvert de manière importante. Je suis heureux de pouvoir présenter l’histoire méchante mais instructive de CHRIS & NANCY à une nouvelle génération de lecteurs. »