Annonce des quatre premières équipes de la NWA Crockett Cup

Le légendaire tournoi de la Coupe Crockett fera son retour le 19 avril, avec l’épreuve de force tant attendue pour le match de championnat du monde NWA entre le champion Nick Aldis et Marty Scurll.

Aujourd’hui, la NWA a annoncé les quatre premières équipes qui participeront à ce prestigieux tournoi.

Les 4 premières équipes sont sorties pour #CrockettCup le 19 avril à Atlanta, GA.

3 équipes supplémentaires reçoivent des enchères automatiques.

1 équipe WildCard déterminée dans Battle Royal

– NWA (@nwa) 10 mars 2020

Nous verrons le légendaire Rock n ’Roll Express (Ricky Morton & Robert Gibson), Rey Horus et Flamita, Flip Gordon & Brody King et The Wildcards. La NWA Crockett Cup sera diffusée en direct à la carte le 19 avril. Les billets sont toujours disponibles en ce moment sur le site Web de la NWA. C’est un pay-per-view que vous ne voulez pas manquer!