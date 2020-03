Annonce d’un autre site AEW Dynamite

AEW a annoncé que son épisode Dynamite du 13 mai sera diffusé en direct d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, au Santa Ana Center.

Les billets seront mis en vente vendredi à 12 h 00 HE via Ticketmaster et AEWTix.com, et commenceront à 20 $.

Albuquerque, Nouveau-Mexique se prépare #AEWDynamite fait ses débuts au Nouveau-Mexique le mercredi 13 mai au Santa Ana Star Center de Rio Rancho!

Les billets seront mis en vente ce vendredi 13 mars à 10h MT et peuvent être trouvés à https://t.co/UN1cNiJJrQ pic.twitter.com/HTWBMgwreR

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 9 mars 2020