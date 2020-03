Annonce d’un nouveau match pour Elimination Chamber PPV de la WWE

WWE

La WWE a ajouté Daniel Bryan contre Drew Gulak à la liste de paiement à la séance d’Elimination Chamber de ce dimanche.

Bryan a entendu Gulak parler de ses faiblesses avec Drake Maverick lors d’une promo dans les coulisses du SmackDown de cette semaine, et a lancé le défi à son homologue épris de PowerPoint. Cela fait sept matchs au total pour le spectacle de chambre; La WWE conservera ce numéro ou ajoutera un autre match “bonus” afin qu’ils aient quelque chose pour la partie Kickoff.

C’est une chance trompeuse pour Gulak. Impressionnez et il pourrait se frayer un chemin dans un bel endroit après WrestleMania 36. Qui sait cependant? La stratégie de réservation de la WWE souffle tellement chaud et froid qu’il suffit de tenter de déterminer qui est assis dans l’ordre hiérarchique pour donner mal à la tête.

Bryan vs Gulak rejoint Andrade vs Humberto Carrillo (US Title), Braun Strowman vs Sami Zayn, Cesaro and Shinsuke Nakamura (IC Title), The Street Profits vs. Seth Rollins & Murphy (Raw Tag Titles), Aleister Black vs. AJ Styles (No DQ) et le match SmackDown Tag et Raw Women’s Title numéro un des candidats de la chambre sur la carte.

Si on leur donne 10-15 minutes, Bryan et Gulak le briseront.