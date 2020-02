Anthony Henry et EVOLVE Wrestling Part Ways

Anthony Henry et EVOLVE Wrestling se sont séparés. Vendredi, Henry a pris son compte Periscope, révélant les détails. Il a dit,

«Nous allons simplement aller de l’avant et aborder cette question. Donc, fondamentalement, ce que je veux dire à tout le monde, c’est que je ne vais plus, à partir d’aujourd’hui, je ne lutterai plus pour EVOLVE Wrestling. Je dirai simplement que nous sommes tombés dans une impasse au cours de certaines négociations et que cela ne fonctionnera tout simplement pas pour moi, pour eux, pour nous deux. Je suis sûr que beaucoup de gens ont probablement entendu, vous savez, que j’ai récemment fait l’essai de la WWE. Et je vais juste dire que – je veux dire essentiellement, allons-y et disons-le. EVOLVE voulait me re-signer pour un autre accord, deux ans. Et la chose à ce sujet est, évidemment, avec la connexion à la WWE, à NXT, l’occasion est là pour cela. Et cela cherchait à être là où les choses allaient aller pour moi. Cependant, j’ai 36 ans, les gars. J’ai 36 ans, il y a déjà à peu près une liste d’attente pour même faire partie de la liste NXT. Je n’ai donc pas deux ans en moi. Je n’ai pas ce temps à consacrer. Je ne l’ai plus. Je dois y aller, je dois faire quelque chose. Alors oui, je ne serai plus avec EVOLVE. Et je vais aller de l’avant et dire ceci maintenant… je n’ai que de bonnes choses à dire. Je ne peux parler pour personne d’autre, je n’ai que de bonnes choses à dire. “

Henry a fait ses débuts avec EVOLVE en 2015.