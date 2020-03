Aperçu de la table ronde d’eWN sur la WWE Elimination Chamber 2020

Bienvenue dans une autre édition de Table ronde eWN, où nous rassemblons ici certains des écrivains les plus actifs sur eWrestlingNews et partageons la plate-forme pour répondre à certaines questions concernant un sujet centralisé, un événement à venir, etc.

Ceci est destiné à montrer le potentiel d’un large éventail de perspectives ainsi que la façon dont parfois, il peut y avoir un consensus de groupe quel que soit votre point de vue, nous vous invitons donc également à vous joindre à la discussion en répondant à ces questions. vous dans la section commentaires ci-dessous.

Pour ce volume particulier, nous nous concentrerons sur l’événement de la WWE Elimination Chamber 2020 de dimanche.

Participants à ce tour = Anthony Mango, Richard Staple, Steve Mitchell, Sarah Hirsch, Jay Bradley, Mathew Sarpraicone, Ethan Absler et Steve Cook.

Remarque: La plupart des réponses ont été soumises avant SmackDown.

1) «Nous savons tous que Shayna Baszler va gagner son match. Mais voulez-vous la voir éliminer le plus, sinon la totalité du terrain, ou les éliminations devraient-elles être plus dispersées entre Asuka, Liv Morgan, etc.? »

MANGUE: Vissez-le. Autant j’aimerais que tout le monde ait le temps de briller avec Morgan épinglant Logan, Riott épinglant Morgan, Nattie épinglant Riott, Asuka épinglant Nattie et Baszler sortant Asuka, la WWE ne fera rien avec ça. Disons simplement que Shayna a battu les trois membres de l’équipe Riott, Asuka a battu Nattie et Shayna a battu Asuka.

AGRAFE: Le fait est qu’aucun des cinq autres concurrents ne peut prétendre même être dans le match. La division féminine de RAW est si mince et cela indique à quel point elle est mince. Shayna dominant ce match serait la meilleure façon de construire un drame.

MITCHELL: Puisque Shayna Baszler gagne si évidemment, elle et Asuka devraient chacune éliminer deux autres concurrents, puis Shayna élimine Asuka. Avec le Riott Squad incapable de régler les choses, leur histoire peut continuer, et cela gardera également les choses ouvertes pour que Natalya affronte à nouveau les Kabuki Warriors. De cette façon, c’est un gagnant-gagnant pour toutes les femmes du match.

HIRSCH: Avec la façon dont tout se passe avec les anciens membres de l’équipe de Riott, je vois Riott éliminer Morgan et Logan avant que Baszler ne la fasse sortir. Je pense vraiment que Baszler devra travailler pour cette victoire, surtout avec Natalya et Asuka, si elle est autorisée à concourir. J’espère cela, car la WWE a donné à Baszler et Kairi Sane un bon match lundi brut, ajoutant à leurs belles batailles en NXT / MYC.

BRADLEY: Asuka devrait éliminer tout le monde. Elle empêche même Baszler d’éliminer quiconque. Ensuite, cela revient à ces 2. Puis Baszler la mord dans le cou et vole vers le haut de la cage, suspendue à l’envers par ses orteils comme une chauve-souris dans une grotte.

SARPRAICONE: La voir éliminer Liv ou Natalya.

ABSLER: Je suis d’accord que Baszler gagnera son match et je pense que les éliminations devraient être dispersées. Le fait que Shayna élimine tout le monde semble irréaliste et les éliminations dispersées donnent également à d’autres superstars comme Liv Morgan le temps de briller.

CUISINIER: Je pense qu’elle doit simplement envoyer le message à la maison qu’elle est la plus grande menace pour Becky Lynch et qu’elle a de très bonnes chances de gagner à WrestleMania. C’est elle qui se construit ici. Bien sûr, je jetterais une élimination Ruby Riott ou Liv Morgan façon de continuer ce problème. Sinon, ce devrait être Shayna étouffant les gens ou frappant de gros mouvements.