Aperçu de la table ronde d’eWN sur WWE NXT TakeOver: Portland 2020

Bienvenue dans une autre édition de Table ronde eWN, où nous rassemblons ici certains des écrivains les plus actifs sur eWrestlingNews et partageons la plate-forme pour répondre à certaines questions concernant un sujet centralisé, un événement à venir, etc.

Ceci est destiné à montrer le potentiel d’un large éventail de perspectives ainsi que la façon dont parfois, il peut y avoir un consensus de groupe quel que soit votre point de vue, nous vous invitons donc également à vous joindre à la discussion en répondant à ces questions. vous dans la section commentaires ci-dessous.

Pour ce volume particulier, nous nous concentrerons sur NXT TakeOver: Portland.

Participants à ce tour = Anthony Mango, Andrew Balaz, Steve Mitchell, Ethan Absler, Bradley Jay, Rob Bonnette, John Scafide, Richard Staple, Steve Cook, Heather Jeannine et Greg DeMarco.

1) “L’implication de Charlotte Flair avec Rhea Ripley a-t-elle aidé, blessé ou n’a eu aucun impact sur votre perception du match de championnat féminin NXT de Bianca Belair et de la querelle en général?”

MANGUE: D’une certaine façon, tous les trois. Cela fait mal à ma perception que Belair a une chance de gagner ce match, car c’est presque entièrement Flair / Ripley et l’inclure serait étrange. Cependant, je n’avais aucune foi qu’elle gagnerait, de toute façon, c’est donc théorique. Cela a aidé à certains égards en attirant davantage l’attention sur le match pour le titre à TakeOver. Et, pour la plupart, cela n’a pas beaucoup changé au sujet de l’événement réel.

BALAZ: Je pense que cela a aidé le profil de Bianca, puisque nous l’avons vue faire des enchères dans NXT et c’est assez formel. L’implication de Charlotte permet à Bianca de jouer un rôle auquel elle n’est pas habituée. Où, au lieu d’être l’EST arrogant, elle est considérée comme la jeune sœur qui n’est qu’un tremplin. Donc, cela n’a vraiment rien fait pour la rivalité avec Ripley, mais cela a aidé à donner à Bianca une scène plus grande pour obtenir sa personnalité et montrer la profondeur du personnage.

MITCHELL: L’implication de Charlotte Flair avec Rhea Ripley a très certainement nui aux chances de Bianca Belair à TakeOver: Portland. Aussi excitant que cela puisse être de faire quelque chose de délirant où cela finit par une triple menace pour le championnat féminin NXT à TakeOver: Tampa ou WrestleMania 36, ​​c’est un scénario très improbable.

ABSLER: Je ne pense pas que l’implication de Charlotte Flair ait nui à la querelle entre Rhipley et Belair. Si quoi que ce soit, l’implication de Flair a eu un impact positif sur la querelle parce qu’elle est une superstar RAW, ce qui a apporté plus de regards sur le produit. Belair est le dernier obstacle que Rhipley doit surmonter pour se rendre à Wrestlemania et elle gagnerait beaucoup d’élan en le faisant.

GEAI: Avec tout le respect que je dois à la reine, son implication a entraîné ce match vers le bas. Un match a besoin de drame et de suspense. L’implication de Flair signifie que Belair ne gagne pratiquement pas. Au revoir le drame. Au revoir le suspense.

BONNETTE: Aidé. Je pensais que c’était une première défense standard pour Rhea et un envoi pour Bianca mais maintenant il y a une possibilité de ce que j’espère être un match de WrestleMania pour Rhea et Bianca (évidemment Rhea en tire un). Après la projection de Bianca dans le Rumble, il est temps de lui donner cette opportunité sur la plus grande scène.

SCAFIDE: Écoutez, je veux dire que cela n’a eu aucun impact, mais il y a un léger inconvénient pour Belair. C’est similaire, à mon avis, à Ricochet vs Lesnar à SuperShowDown. C’est super d’avoir Belair pour le match pour le titre du demi-principal, mais si Flair n’était pas impliqué, je plaiderais pour qu’elle soit championne après dimanche. Malheureusement, à moins qu’ils n’aient des plans à long terme pour que Belair gagne, et qu’ils constituent en quelque sorte une triple menace pour le titre NXT à WrestleMania entre les dames, je doute qu’elle obtienne le bon match ce dimanche pour le titre.

AGRAFE: Plus Bianca est exposée aujourd’hui aux meilleures femmes de l’entreprise, mieux c’est. Je comprends que certains disent que Flair se quereller avec Ripley a fait de Belair une note de bas de page insignifiante, mais je n’irais pas aussi loin. Belair a parcouru un long chemin, et je pense que cela peut préparer le terrain pour un titre couru un peu plus tard.

CUISINIER: Cela a aidé la querelle dans son ensemble. Je ne peux pas dire que cela a affecté mon opinion sur qui va gagner le match, car je ne vois aucune raison pour Ripley de perdre le championnat pour l’instant. Belair est tombé dans ce rôle de type Lex Luger consistant à échouer dans les grands matchs, mais je ne terminerais pas cela au détriment de la séquence chaude sur laquelle Ripley a été, et au détriment de voir Ripley prendre Charlotte dans WrestleMania. Bianca a profité de l’apparition de Charlotte sur NXT il y a deux semaines, car ils avaient un bon va-et-vient au microphone et Bianca & Rhea ont fini par sortir Charlotte à la fin avant d’avoir leur regard fixe. Je pense que Belair a un bel avenir devant elle en 2020, cela n’implique tout simplement pas le championnat féminin NXT.

JEANNINE: Charlotte n’a eu aucun impact pour moi personnellement. Rhea et Bianca incarnent la division féminine NXT et leur match était quelque chose que j’attendais avec impatience bien avant que Rhea ne soit même championne.

DEMARCO: Pour moi, c’est une épée à double tranchant. Charlotte Flair est toujours impliquée, surtout pour NXT. Mais je pense qu’il y a eu une occasion manquée de consolider davantage Bianca Belair. Lorsque Charlotte est apparue sur NXT, Bianca se sentant méprisée et négligée aurait dû conduire à Charlotte vs Bianca, cette dernière soit remportant la victoire grâce à Rhea, soit allant à un non-concours. Je dirais donc que cela a aidé, mais aurait pu faire plus.